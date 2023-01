Korda sorprende a medvedev y auger-aliassime esquiva "maldición de netflix" en australia

MELBOURNE, 20 ene (Reuters) - El joven estadounidense Sebastian Korda sorprendió el viernes al ex número uno del mundo Daniil Medvedev por 7-6 (7), 6-3 y 7-6(4), en un emocionante partido de tercera ronda en el que eliminó al finalista de los dos últimos años del Abierto de Australia.

El jugador de 22 años se impuso al séptimo cabeza de serie desde el principio en la Rod Laver Arena, lanzando golpes ganadores desde ambos lados, mezclándolos con algunos saques-volea y lanzando algunas dejadas deliciosas.

El 29 preclasificado del torneo, hijo de Petr, campeón del Abierto de Australia en 1998, se impuso en un emocionante "tiebreak" para ganar un primer set en 85 minutos y solo necesitó una ruptura del servicio del ruso para sentenciar el segundo.

Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, no demostró la calidad que le ha llevado a lo más alto de la clasificación mundial hasta el tercer set, pero Korda no se rindió y volvió a ganar el "tiebreak".

El estadounidense se medirá ahora al décimo preclasificado, el polaco Hubert Hurkacz, que ganó por 7-6(3), 6-4, 1-6, 4-6 y 6-3 al canadiense Denis Shapovalov.

Por su parte, Felix Auger-Aliassime encontró la cara humorística a la "maldición de Netflix", que está afectando supuestamente en el Abierto de Australia a los jugadores que aparecieron en la serie "Break point".

El canadiense, sexto cabeza de serie del torneo, se deshizo del argentino Francisco Cerúndolo en tercera ronda por 1-6, 6-3, 1-6 y 4-6 después de estar a punto de caer eliminado en el partido anterior, cuando se impuso en cinco emocionantes sets al eslovaco Alex Molcan, con remontada incluida.

Casper Ruud, Ons Jabeur y Matteo Berrettini son algunos de los jugadores que aparecieron en la serie de Netflix y cayeron al principio del torneo, mientras que Nick Kyrgios, Paula Badosa y Ajla Tomljanovic no llegaron siquiera a jugar un partido.

Al ser preguntado sobre la "maldición", el canadiense de 22 años dijo: "Mi novia me lo enseñó hoy, no lo sabía. Me di cuenta que había jugadores perdiendo, pero no se me pasó por la cabeza hasta que me lo enseñó esta mañana. Me pareció gracioso".

"No sé, no creo que esté conectado. Tal vez los jugadores que perdieron sienten que hay alguna conexión. No creo, pero sí, es divertido cómo se desarrollan las cosas a veces", agregó.

En otro partido destacado de la jornada, el ruso Karen Kachanov venció al estadounidense Frances Tiafoe por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (9). (Reporte de Nick Mulvenney; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters