Kosovo aduce que la UE no avanza en la normalización con Serbia para rechazar la propuesta sobre matriculas

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha justificado este lunes su rechazo a la propuesta presentada este lunes por la Unión Europea para solventar la crisis de las matrículas en que no va acompañada del compromiso para "un acuerdo final para la normalización de las relaciones" con Serbia, objetivo último de Pristina.

"Estoy dispuesto a sostener reuniones siempre con la misma estructura y orden: el acuerdo final con plena normalización de relaciones", ha manifestado Kurti sobre la jornada en Bruselas, donde ha mantenido más de ocho horas de reuniones para solventar la disputa de las matrículas que Kosovo impone a las comunidades serbias a horas de que Pristina comience a multar a aquellos que no hayan registrado sus vehículos.

La reunión con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y facilitada por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, se ha saldado sin acuerdo alguno para solucionar la crisis por la controvertida norma para imponer matrículas kosovares a las comunidades serbias, pese a que Borrell ha propuesto un pacto de compromiso para rebajar el conflicto.

En este sentido, la parte kosovar ha criticado que Borrell y los representantes de la UE se hayan plegado a las exigencias de Serbia y finalmente hayan renunciado a la normalización de relaciones como uno de los elementos fundamentales del acuerdo, según recoge la agencia Kosova Press.

En un mensaje en redes sociales, Jeton Zulfaj, asesor del primer ministro kosovar, ha acusado a la UE de renunciar a sus propias propuestas ya que Pristina estaba dispuesto a cerrar un acuerdo sobre la polémica de las matrículas a cambio del compromiso de concluir la normalización de las relaciones con Serbia en marzo de 2023, algo que Belgrado ha rechazado.

"Lamentamos que Serbia haya rechazado la inclusión de la propuesta de la UE y el plazo de marzo de 2023 como elementos centrales mientras continúa amenazando con la violencia. También lamentamos que la UE no haya defendido y haya abandonado su propia propuesta", ha asegurado Zulfaj.

La ue responde a las "falsas" acusaciones de kurti

Las palabras del primer ministro kosovar han sido rápidamente respondidas por el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, que ha tachado de "falsas" las denuncias de Pristina y ha señalado que la UE sigue comprometida con la propuesta de normalización y demanda a las partes que lleguen a un acuerdo pronto sobre el texto.

Esto mostraría que Serbia y Kosovo están listas para demostrar a la comunidad internacional que pueden llegar a "soluciones europeas", ha indicado. "Lo que ahora es clave es que ambas partes eviten escalar la situación, lo que requiere una acción inmediata de ambas partes: que Kosovo no empiece a aplicar multas y Serbia no expida nuevas matrículas con la denominación de Kosovo. No puede haber negociaciones sobre la normalización de las relaciones con una amenaza de violencia presente", ha avisado.

Fracaso de la reunión en bruselas

La reunión de más de ocho horas en Bruselas ha finalizado sin acuerdo entre las partes, después de que las autoridades kosovares rechazaran la propuesta de compromiso formulada por la UE para solventar la crisis, una iniciativa que Belgrado sí apoyaba.

"He puesto sobre la mesa una propuesta para evitar esta situación peligrosa que Vucic ha aceptado, pero Kurti desgraciadamente no", ha señalado el jefe de la diplomacia comunitaria, insistiendo en que ambos mandatarios deben ahora mostrar liderazgo y voluntad para resolver las disputas y seguir con el diálogo promovido por el bloque para normalizar sus relaciones.

La UE planteaba que Pristina suspenda el registro de matrículas en el norte de Kosovo, incluyendo las multas quienes incumplan, y que a Belgrado deje de expedir matrículas con la denominación de Kosovo como provincia serbia.

El fiasco de este encuentro supone entrar en un "vacío peligroso" en Kosovo, ha reconocido el Alto Representante, que ha pedido responsabilidad y voluntad de entendimiento a las partes para evitar nuevas tensiones. Desde hace semanas, la diplomacia europea pide a Pristina que muestre flexibilidad con la expedición de matrículas kosovares en comunidades serbias y se comprometa con la creación de una comunidad de municipalidades serbokosovares, pactada en el Diálogo de Bruselas, mientras que a Belgrado le exige la vuelta de los serbokosovares a las instituciones tras su renuncia en bloque a cargos como diputados, alcaldes y funcionarios de todos los ámbitos.

Europa Press