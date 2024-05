Kosovo apoya a Ucrania aunque Kiev no haya reconocido su independencia, dice ministra de Exteriores

VARSOVIA (AP) — La ministra de Relaciones Exteriores de Kosovo dijo el miércoles que su país está convencido de que Rusia debe perder la guerra en Ucrania para evitar que el conflicto se propague en Europa. Dijo que el apoyo de su joven nación a Ucrania es incondicional, aunque Kiev no haya reconocido la independencia de Kosovo.

Donika Gërvalla-Schwarz, que es a la vez ministra de Relaciones Exteriores y viceprimera ministra, dijo que su pequeña nación de los Balcanes, que declaró su independencia de Serbia en 2008, recibe constantes recordatorios de las agresivas intenciones de Serbia y Rusia, su aliada.

“Ucrania no ha reconocido a la República de Kosovo como un estado, pero realmente creemos saber con exactitud por lo que atraviesa Ucrania”, dijo en entrevista con The Associated Press.

“Y sabemos que solo hay una solución, no solo para Ucrania, sino para Europa”, dijo. “Rusia debe perder la guerra y Ucrania debe ganarla. De otra manera, Europa debería prepararse para otros conflictos en nuestro continente”.

El pueblo kosovar fue objeto de crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad serbias en la década de 1990, una experiencia que llevó a Kosovo a luchar por su independencia.

“Aunque Kosovo es un Estado pequeño con posibilidades muy modestas de ayudar, hemos tratado de ser muy útiles para Ucrania y no hemos dudado en mostrar nuestro apoyo incondicional y nuestra compasión por el pueblo y el Estado de Ucrania”, dijo Gërvalla-Schwarz a la AP.

El más reciente recordatorio de la amenaza de Moscú a Kosovo se produjo esta semana, cuando en un canal ruso de Telegram se hizo un llamado a realizar un ciberataque de denegación de servicio contra sitios web del gobierno de Kosovo, después de que el ministro de Defensa de ese país anunciara el envío de nueva ayuda militar para Ucrania en una conferencia realizada el martes en Varsovia.

Gërvalla-Schwarz inauguró el miércoles la primera misión consular de Kosovo en Polonia, como parte de un esfuerzo para mejorar la cooperación económica y cultural entre ambos países. Polonia reconoció la condición de Estado de Kosovo en 2008, pero ambos países no establecieron relaciones diplomáticas en ese momento. Por ahora, la misión de Kosovo tiene la condición de consulado general, pero dijo que espera que esto pueda ser un paso para contar con una embajada en Polonia.

