Kosovo.- El Constitucional de Kosovo prohíbe la actividad parlamentaria para la formación del nuevo gobierno

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Constitucional de Kosovo ha anunciado este viernes la prohibición hasta finales de septiembre de cualquier actividad parlamentaria, incluida la posible formación de un nuevo gobierno, tras una queja presentada por el partido Lista Serbia, principal grupo de la minoría étnica serbia en la región. En una decisión por unanimidad, ha ordenado aplicar una medida cautelar mediante la cual "se prohíbe cualquier acción de los diputados electos de la Asamblea de la República de Kosovo, así como cualquier procedimiento para la formación de Gobierno", desde este viernes y "con una vigencia que finaliza el 30 de septiembre", según reza un comunicado. El tribunal ha considerado que esta prohibición puede "evitar riesgos o daños irreparables" relacionados con la creación de instituciones y la emisión de decisiones contrarias a la Constitución. Durante este periodo, revisará la legalidad de varias de las sesiones de finales de agosto, ante la ausencia de un vicepresidente de la comunidad serbia, como garantiza su legislación. Esta decisión llega apenas una semana y media después de que el Parlamento de Kosovo rompiera el estancamiento político de los últimos meses con la elección del nuevo presidente de la Cámara, Dimal Basha, miembro del partido del primer ministro Albin Kurti, Autodeterminación, que ganó las elecciones en febrero. Esta elección acercaba, 'a priori', las posibilidades de formar un nuevo gobierno.