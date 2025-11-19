Kosovo.- El Parlamento de Kosovo rechaza por segunda vez la formación de gobierno propuesta por el partido de Kurti

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El Parlamento de Kosovo ha rechazado este miércoles el nuevo Gobierno formulado por el primer ministro electo kosovar, Glauk Konjufca, después de que la Asamblea tumbase una primera propuesta del partido del primer ministro, Albin Kurti, abriendo la puerta así a la celebración de elecciones anticipadas.

Konjufca solo ha logrado obtener 56 votos por parte del partido gobernante Vetëvendosje (Autodeterminación) —al que pertenece Kurti—, lejos de los 61 necesarios para la aprobación de su gabinete. Otros 54 diputados han votado en contra y cuatro se han abstenido.

La votación se produce después de que la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, nombrara el pasado 4 de noviembre a Konjufca como nuevo encargado de formar Gobierno después de que el Parlamento unicameral tumbase el pasado 26 de octubre otra propuesta de Kurti, que recibió los mismos votos.

Tras dos intentos fallidos, se abre la puerta a la convocatoria de elecciones anticipadas, que deberán celebrarse dentro de los 40 días siguientes a la fecha del anuncio por parte de la presidenta, según han recogido medios kosovares.

Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron el 9 de febrero, si bien el partido de Kurti —que gobierna Kosovo desde hace más de cinco años— no obtuvo una mayoría absoluta para permanecer en el poder y se desencadenó un escenario de inestabilidad política.

En concreto, Vetëvendosje logró recabar el 42,30 por ciento de los votos, seguido del Partido Democrático de Kosovo (PDK), que obtuvo el 20,95 por ciento de los apoyos. Por detrás quedaron el conservador Liga Democrática de Kosovo, que obtuvo el 18,27 por ciento de las papeletas, y la coalición de Alianza para el Futuro de Kosovo con Iniciativa Socialdemócrata, que recabó el 7,8 por ciento de los votos.

La convocatoria de elecciones anticipadas se produciría en medio de un difícil escenario económico en Kosovo, con los Presupuestos de 2026 pendientes de una casi imposible aprobación y con ellos, millones de euros en ayuda de la UE.