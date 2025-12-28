Kosovo: El partido de Kurti gana las elecciones kosovares, pero no logra mayoría

Vetevendosje obtuvo el 49,8% de los sufragios, lo que le otorga 56 de los 120 escaños en el parlamento de Pristina, quedándose a cinco escaños de los 61 necesarios para una mayoría.

Este resultado, aunque mejora el 42% y 48 escaños logrados en los comicios de febrero, prolonga la incertidumbre política en el país, que convocó estas elecciones para superar un estancamiento de diez meses.

El Partido Democrático de Kosovo (PDK) se posicionó como la segunda fuerza con el 21,1% de los votos y 23 escaños. Le siguieron la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con el 13,7% y 15 escaños, y la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) con el 5,7% y 6 escaños. De los partidos de la minoría serbia, Srpska Lista fue el más votado con el 3,8%.

La falta de una mayoría clara para Vetevendosje y las "posiciones críticas" de las demás fuerzas políticas hacia Kurti y su partido auguran complejas negociaciones para la formación de una coalición, un escenario similar al que llevó a la disolución del anterior parlamento.

"El 9 de febrero (en las pasadas elecciones legislativas, NDR) ganó Vetevendosje, el 28 de diciembre ganó el pueblo de Kosovo y la República. Esta es la mayor victoria en la historia de Kosovo. El resultado de hoy nos demuestra claramente que debemos avanzar sin demora", dijo Kurti en una rueda de prensa en Pristina, tras conocer los resultados.

"Tan pronto como se certifiquen los resultados, tendremos que crear las instituciones".

"Nos esperan el Plan de Crecimiento de la UE, 880 millones de euros y tres acuerdos con el Banco Mundial. Ahora invito a los partidos de la oposición a colaborar en los acuerdos internacionales, en las leyes y en el interés público. También debemos llegar a un acuerdo para la elección del presidente.

Felicidades a todos los ciudadanos, a los expatriados y a todos, sin distinción", añadió Kurti.

Por la noche, los partidarios de Vetevendosje se congregaron en el centro de Pristina para celebrar la victoria.

La participación electoral se situó ligeramente por encima del 44%, un ligero aumento respecto al 41% registrado en las elecciones de febrero. Durante la campaña, Kurti había expresado confianza en superar el 50% de los votos para poder gobernar en solitario.

La oposición ha criticado a Kurti y a Vetevendosje por, supuestamente, haber dañado la reputación internacional de Kosovo, recrudecer las tensiones con la comunidad serbia local y no mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.

El prolongado estancamiento político de los últimos meses ha tenido consecuencias significativas, impidiendo la aprobación del presupuesto de 2026 y dejando pendientes importantes medidas económicas y judiciales. Esto ha deteriorado la imagen internacional de Kosovo, llevando a Estados Unidos a suspender el diálogo estratégico con Pristina y a la Unión Europea a congelar fondos por más de 800 millones de euros.

Asimismo, el diálogo facilitado por la UE para la normalización de las relaciones con Serbia se ha visto afectado, sin reuniones de alto nivel entre el presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el primer ministro Kurti desde septiembre de 2023.

Kurti es criticado por Belgrado, así como por aliados tradicionales como Estados Unidos y la UE, quienes le acusan de seguir una línea política demasiado intransigente y nacionalista, fuertemente antiserbia y poco propensa al compromiso. Belgrado, por su parte, le acusa abiertamente de buscar una "limpieza étnica" contra la población serbia de Kosovo. (ANSA).