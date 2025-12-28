Kosovo.- El partido del Gobierno se impone con contundencia en las elecciones y acaricia el fin del bloqueo político

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

Autodeterminación, el partido que lidera el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, se encamina a una contundente victoria en las elecciones legislativas anticipadas de este domingo, en las que mejorará su resultado de los comicios de febrero y reforzará su posición como primera fuerza de cara a la difícil tarea de desbloquear la parálisis que ha dominado la escena política kosovar desde principios de año.

Con un 90 por ciento de las papeletas escrutadas, Vetevendosje se está moviendo en torno al 50 por ciento de los votos, siempre a falta del recuento posterior de los votos de la diáspora; un resultado que supera con creces el 42,3 de las elecciones de febrero.

Mientras que el segundo partido más importante de Kosovo, el Partido Democrático de Kosovo, se mueve en los mismos resultados que febrero (un 21 por ciento provisional frente al 20,9 de hace diez meses), la clave ha residido en el desplome del tercer partido en discordia, la Liga Democrática de Kosovo, que ha perdido de momento cinco puntos (13,3 por ciento provisional frente al 18,2 de febrero).

El líder de la Liga, Lumin Abdixhiku, ha reconocido el fracaso electoral de un partido llamado en su mejor momento a convertirse en actor decisivo en las negociaciones de gobierno y asumido que Kurti tiene todas las cartas en la mano para dominar la política nacional.

"El Estado está por encima de cada uno de nosotros y esperemos que los ciudadanos hayan elegido correctamente esta vez", ha indicado.

Autodeterminación está ganando en 24 municipios, incluyendo la capital, Prístina.

Mientras tanto, en el norte serbokosovar, la votación no ha arrojado ninguna sorpresa y Lista Serbia es el partido más votado. La formación, considerada la extensión política de Belgrado, se mueve en torno al 3,5 y 4 por ciento de votos, muy por delante de la segunda opción, el partido Por la Libertad, la Justicia y la Supervivencia con un 0,44 por ciento.

La debilidad exhibida en febrero por el partido de Kurti obligó al primer ministro a emprender gobierno con unos rivales que no le concedieron prácticamente ni un milímetro de maniobra.

El país necesitó 70 votaciones para elegir presidente del Parlamento, clave para iniciar el proceso político dado que es responsable de trazar el calendario legislativo, y Kurti fracasó en las dos oportunidades que tuvo para formar ejecutivo, en medio de la creciente impaciencia de Washington y Bruselas.