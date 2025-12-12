LA NACION

Kosovo empieza a aceptar deportados de terceros países procedentes de EE. UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Kosovo empieza a aceptar deportados de terceros países procedentes de EE. UU.
Kosovo empieza a aceptar deportados de terceros países procedentes de EE. UU.

PRISTINA, 12 dic (Reuters) -

Kosovo ha comenzado a aceptar a migrantes deportados de Estados Unidos y que no son originarios de Kosovo, dijo a última hora del jueves el primer ministro interino, Albin Kurti.

Kosovo accedió a una petición del Gobierno de Donald Trump para acoger inicialmente a 50 deportados.

"Estamos aceptando a aquellos que Estados Unidos no quería en su territorio", dijo Kurti a la televisión Kanal10.

No dio detalles sobre de qué países eran y dijo que sólo uno o dos han llegado hasta ahora.

Washington está buscando socios para recibir a nacionales de terceros países mientras intenta cumplir la promesa de Trump de deportaciones récord.

Kosovo, un país balcánico de 1,6 millones de habitantes, ya tiene un acuerdo para recibir a 300 presos extranjeros de Dinamarca a partir de 2027 a cambio de €210 millones durante la próxima década y ha expresado su interés en recibir deportados de Reino Unido.

Las relaciones entre Kosovo y Estados Unidos son especialmente estrechas, dado el liderazgo de Washington en el apoyo a la independencia de Serbia en 2008. (Información de Fatos Bytyci; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

LA NACION
Más leídas
  1. Dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
    1

    “Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo

  2. El defensor de Mario Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
    2

    El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976

  3. Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
    3

    Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela

  4. Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA
    4

    Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente inestable al AMBA este sábado

Cargando banners ...