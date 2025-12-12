Kosovo empieza a aceptar deportados de terceros países procedentes de EE. UU.
- 1 minuto de lectura'
PRISTINA, 12 dic (Reuters) -
Kosovo ha comenzado a aceptar a migrantes deportados de Estados Unidos y que no son originarios de Kosovo, dijo a última hora del jueves el primer ministro interino, Albin Kurti.
Kosovo accedió a una petición del Gobierno de Donald Trump para acoger inicialmente a 50 deportados.
"Estamos aceptando a aquellos que Estados Unidos no quería en su territorio", dijo Kurti a la televisión Kanal10.
No dio detalles sobre de qué países eran y dijo que sólo uno o dos han llegado hasta ahora.
Washington está buscando socios para recibir a nacionales de terceros países mientras intenta cumplir la promesa de Trump de deportaciones récord.
Kosovo, un país balcánico de 1,6 millones de habitantes, ya tiene un acuerdo para recibir a 300 presos extranjeros de Dinamarca a partir de 2027 a cambio de €210 millones durante la próxima década y ha expresado su interés en recibir deportados de Reino Unido.
Las relaciones entre Kosovo y Estados Unidos son especialmente estrechas, dado el liderazgo de Washington en el apoyo a la independencia de Serbia en 2008. (Información de Fatos Bytyci; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
