Kosovo: Gana el partido de Kurti con 43%-45%

Según tres encuestas a pie de urna difundidas al cierre de los colegios electorales a las 19 horas locales, el VV obtuvo entre el 43% y el 45%. Sin embargo, este porcentaje no parece muy tranquilizador para formar un nuevo gobierno en solitario.

Según la encuesta a pie de urna del instituto Pipos, difundida por la cadena de televisión Klan, Vetevendosje obtuvo el 44,1%. Le sigue el Partido Democrático de Kosovo (PDK, centroderecha) con el 23,9%.

En tercer lugar se sitúa la Liga Democrática de Kosovo (LDK, centroderecha) que habría obtenido el 16,1%, mientras que la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK, centroderecha) obtuvo el 6%.

Según la otra encuesta a pie de urna de UBO Consulting, el VV obtuvo el 45,7%, el PDK el 22%, la LDK el 15,6% y la AAK el 5,3%.

La tercera encuesta a pie de urna elaborada por Albanian Post, muestra al VV como ganador con el 43,5%, seguido por el PDK con el 23,6%, la LDK con el 15,9% y la AAK con el 7,2%.

En las últimas elecciones parlamentarias del pasado 9 de febrero, Vetevendosje había obtenido el 42,3% y 48 diputados (de un total de 120), lo que no fue suficiente para formar un gobierno en solitario. Ninguna de las otras fuerzas políticas había aceptado entrar en coalición con el VV, lo que llevó a la nueva votación anticipada de hoy. (ANSA).