Kosovo.- Guterres nombra al danés Peter Due como nuevo jefe de la misión de la ONU en Kosovo

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha nombrado al danés Peter Due como nuevo representante especial y jefe de la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (MINUK), reemplazando así a la libanesa Caroline Ziadeh.

Guterres ha expresado su agradecimiento a Ziadeh por los esfuerzos dedicados a "asentar la paz y la estabilidad en Kosovo y en la región", así como por su "liderazgo efectivo" de la misión, antes de destacar que Due cuenta con 30 años de experiencia en "asuntos de paz y seguridad internacional".

Due ha sido desde 2019 el director para Asia y el Pacífico en los departamentos de Asuntos Políticos y Paz y de Operaciones de Paz, después de ser durante los cuatro años anteriores el director para Asia, Oriente Próximo, Europa y América Latina en el Departamento de Operaciones de Paz.

Previamente, había sido representante de la Secretaría General de la ONU y jefe de la oficina del organismo en la capital de Serbia, Belgrado, entre 2013 y 2015, además de oficial para Asuntos Políticos de la MINUK en la capital de Kosovo, Pristina. Antes de trabajar para la ONU, ocupó cargos en el Ministerio de Exteriores danés.

La MINUK fue creada a raíz de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en junio de 1999, con el objetivo declarado de "ayudar" al organismo internacional a "garantizar las condiciones para una vida pacífica y normal de todos los habitantes de Kosovo y hacer avanzar la estabilidad regional en los Balcanes occidentales".

La misión ha visto reducidas sus funciones después de que Kosovo anunciara su independencia en febrero de 2008, un paso rechazado por Serbia, que considera que esta medida fue ilegal y una violación de su Constitución, si bien la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión en la que dijo que no suponía una violación del Derecho Internacional.