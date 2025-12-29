Kosovo.- La UE insta al futuro gobierno kosovar a "redoblar sus esfuerzos" en las reformas comunitarias

BRUSELAS, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha instado este lunes al futuro Gobierno kosovar a "redoblar sus esfuerzos" en las reformas relacionadas con la futura adhesión al bloque comunitario tras las elecciones legislativas celebradas el domingo, en las que Autodeterminación, el partido que lidera el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, se perfila como vencedor.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, han resaltado que esperan "con interés la rápida formación de la nueva Asamblea y Gobierno", así como continuar con la "colaboración" con las autoridades.

"La UE toma buena nota de la participación activa de todas las comunidades y sus partidos políticos en las elecciones. El proceso electoral demostró un firme compromiso con los principios democráticos", han sentenciado Kallas y Kos en un comunicado conjunto publicado por el Servicio de Acción Exterior de la UE.

La UE ha desplegado una misión electoral que "permanecerá" en el territorio hasta que el proceso culmine. En concreto, Autodeterminación, el partido gobernante, ha logrado cosechar el 49,3% de los votos, mientras que el Partido Democrático de Kosovo se ha quedado con alrededor del 21% de las papeletas y el tercer partido más votado, la Liga Democrática de Kosovo, se ha apuntado un 13,6% de los apoyos.

Por otro lado, tanto Kallas como Kos han pedido al futuro Parlamento kosovar que ratifique los acuerdos relacionados con el llamado Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales (2024-2027), ya que las autoridades deben "aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrece en beneficio de su población".

"La normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia, facilitada por la UE, sigue siendo la única vía para que ambos avancen en su camino hacia la Unión Europea", han señalado, agregando que esperan que todas las cláusulas del acuerdo se implementen "sin demoras ni condiciones previas" y que están dispuestas a "organizar una reunión de alto nivel" entre las partes.

En este contexto, han recordado que recientemente se han liberado 216 millones de euros de ayuda financiera para Kosovo tras la "pacífica" transferencia de poder en el norte después de las recientes elecciones locales. "Tenemos la intención de liberar 205 millones adicionales a principios del próximo año", han zanjado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó en diciembre de que el bloque comunitario levantaba las sanciones económicas contra Kosovo después de que la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, lo solicitara tras la reciente cumbre de líderes europeos y los Balcanes.

La UE adoptó medidas temporales contra Pristina, incluida la suspensión de visitas de alto nivel y la congelación de la cooperación financiera, por la falta de avances para reducir la tensión en los municipios del norte, de mayoría serbia.