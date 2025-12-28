Kosovo.- Las autoridades de Kosovo llaman a la reactivación institucional tras votar en las elecciones anticipadas

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, y el primer ministro, Albin Kurti, han depositado ya su voto en unas elecciones legislativas anticipadas y concebidas para sacar al territorio de la parálisis institucional en la que se encuentra por la falta de un consenso político que ha lastrado las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos. Sin mayoría absoluta y en medio de un ambiente de animadversión, Kurti ha sido incapaz de formar Gobierno y el Parlamento está ahora mismo paralizado, circunstancias que la presidenta Osmani ha lamentado tras votar en la capital, Pristina. "Estoy convencida de que todos los partidos políticos encontrarán la manera de avanzar para que tengamos instituciones funcionales y con plena legitimidad", ha destacado Osmani. "Espero que los resultados conduzcan a la pronta constitución de un Parlamento y a la elección de un gobierno, necesarios para importantes procesos internos e internacionales en Kosovo", ha añadido en comentarios ante los medios kosovares. Tras votar también en la capital kosovar, Kurti ha expresado igualmente su deseo de que el resultado de los comicios desemboque, sea cual sea, en la rápida formación de un Gobierno en medio del hastío ciudadano. "Agradezco a la ciudadanía su participación y la paciencia que han demostrado durante todo este tiempo", ha manifestado al respecto. Sus dos grandes rivales, el presidente del Partido Democrático de Kosovo, Bedri Hamza, y el joven líder de la Liga Democrática de Kosovo, Lumir Abdixhiku, se han expresado prácticamente en los mismos términos: llamada a la participación, y un compromiso de hacer todo lo que esté en su mano para sacar al país del estancamiento político. El europeísta Abidixhiku ha lanzado un mensaje "por la estabilidad, por un futuro euroatlántico para Kosovo" y en contra "de la tristeza, el bloqueo y la división que nos han acompañado estos años". Las elecciones están sucediendo sin incidentes destacables e incluso el norte serbokosovar, foco endémico de conflictos con las autoridades de Pristina, está votando con normalidad, con una participación a mediodía del 14 por ciento, bastante por encima del ocho por ciento de media en todo Kosovo, según los datos de la Comisión Electoral de Kosovo.