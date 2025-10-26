Kosovo se encamina a elecciones anticipadas tras el fracaso de Albin Kurti en las negociaciones de gobierno

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha visto este domingo cómo ha fracasado su propuesta de equipo de gobierno en el Parlamento por lo que los kosovares están un paso más cerca de verse obligados a regresar a las urnas.

La cámara ha tumbado la propuesta de Kurti, que solo ha recibido 56 votos a favor, a cinco de los 61 necesarios para su aprobación, en un escenario radicalmente diferente al de hace cuatro años, cuando su partido, el izquierdista Vetëvendosje (Autodeterminación), sí consiguió el respaldo parlamentario, recuerda el portal de noticias KOHA.

Ahora, todos los diputados de la oposición se han manifestado en contra, como cabía esperar, pero se han sumado 12 ausencias y cuatro abstenciones que han hecho imposible la formalización del nuevo gobierno y devuelve la pelota a la presidenta, Vjosa Osmani, que tiene diez días para nominar a un segundo candidato para intentarlo.

El problema reside en que el teórico elegido, el presidente del Partido Democrático de Kosovo (PDK), Memli Krasniqi, ya ha avanzado que rechazará la propuesta de Osmani, porque su partido, segundo en las elecciones de febrero, no tiene mayoría.

La falta de una alternativa abocará a Osmani a convocar nuevas elecciones en medio de un difícil escenario económico, con los presupuestos de 2026 pendientes de una casi imposible aprobación y con ellos, millones de euros en ayuda de la UE.