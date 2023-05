Kostyuk rechaza saludar a Sabalenka, la guerra se simboliza en Roland Garros

Con la guerra como telón de fondo, la ucraniana Marta Kostyuk (39ª WTA) rechazó dar la mano a la bielorrusa Aryna Sabalenka (2ª), que la derrotó este domingo en Roland Garros, donde una parte del público abucheó el gesto, lo que provocó confusión y un intercambio de declaraciones.

Tras caer en la Philippe Chatrier Kostyuk decidió no tener ningún gesto con Sabalenka y desde el público se escucharon abucheos. La bielorrusa no entendió lo que ocurría y dedicó una reverencia al público. Tras intercambiar unas palabras con su 'box', agradeció el apoyo.

"Perdonen, al principio creí que la bronca era por mí. Estaba un poco sorprendida pero luego sentí su apoyo, por lo que muchas gracias, es muy importante. Era un partido muy duro a nivel emocional", dijo Sabalenka a continuación en la pista.

En rueda de prensa Kostyuk, muy crítica con las posturas de las instancias del tenis con respecto a la guerra, dedicó a unas palabras a los aficionados que abuchearon su decisión de no estrechar la mano.

"Quiero ver la reacción de esta gente en 10 años, cuando haya terminado la guerra. Creo que no estarán satisfechos de sí mismos cuando vuelvan a pensar lo que hicieron", dijo. "Yo había dicho que no le daría la mano y no sé por qué la gente pensó que iba a cambiar de opinión", añadió.

- Ataque a Kiev en la madrugada -

Originaria de Kiev, Kostyuk es muy crítica también con los tenistas rusos y bielorrusos por no utilizar sus plataformas para lanzar un mensaje más contundente.

En el último US Open, la tenista ucraniana de 20 años ya rechazó saludar a la antigua número 1 mundial, la bielorrusa Victoria Azarenka, tras el choque entre ambas, poniendo la raqueta cuando su rival le ofreció la mano.

Un periodista preguntó a Kostyuk por cómo afrontar un partido sabiendo que en la noche del sábado al domingo se produjo un ataque con drones en Kiev, donde vive parte de su familia.

"Miré mi teléfono a las 5 de la mañana y vi todo lo que había pasado. Solo quiero decir que estoy orgullosa de nuestro sistema de defensa aéreo. Pero esto forma parte de mi vida. Intento gestionarlo mejor, pongo mis emociones a un lado cuando salgo a la pista", explicó.

- 'Cambiar la pregunta' -

Tras pasar por los vestuarios, Sabalenka explicó con más calma lo que ocurrió tras el partido: "No comprendía lo que pasaba, nosotras sabemos que las ucranianas no quieren darnos la mano, pero el público fue una sorpresa. Lo percibieron como una falta de respeto. Siento que haya pasado esto", dijo.

"Lo he dicho varias veces, ni los deportistas bielorrusos ni los rusos apoyan la guerra. ¿Cómo se puede apoyar la guerra? Absolutamente no. Si pudiéramos ponerle fin, lo haríamos de inmediato", añadió.

A Kostyuk le citaron esta afirmación en su conferencia y no se dio por satisfecha: "Creo que ustedes tendrían que cambiar las preguntas, la guerra ya está aquí, hace 15 meses. Creo que deberían preguntar. ¿Quién debe ganar la guerra? Si hacen esta pregunta, no estoy segura de que estas personas digan que desean que Ucrania gane la guerra".

"Nunca he dicho de manera pública o privada que odio a Sabalenka. Simplemente no respeto su posición en esta situación", añadió.

Pm/mcd

AFP