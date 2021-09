Koundé: "Estamos en un buen estado de forma y hay que demostrarlo ante el Wolfsburgo"

El defensa francés del Sevilla, Jules Koundé, reconoció que el equipo está actualmente "en un buen estado de forma", pero que ahora tendrá que "demostrarlo" en una "competición diferente" como la Liga de Campeones y ante un rival "completo a todos los niveles" como el Wolfsburgo alemán.

"Me encuentro muy bien, como el equipo. Creo que en los √ļltimos partidos hemos jugado bastante bien y con buenos resultados, pero ahora toca una competici√≥n diferente, un rival distinto, dif√≠cil y completo a todos los niveles. Creo que estamos en buen estado de forma y ma√Īana hay que demostrarlo y hacer un gran partido para llevarnos los tres puntos", subray√≥ Kound√© este martes en rueda de prensa.

El central espera "un partido difícil porque el Wolfsburgo es un rival con mucha calidad y con jugadores de buen nivel en defensa y ataque". "Le gusta atacar y va a ser un partido igualado entre dos buenos equipos. Tenemos que concentrarnos en nuestro juego de posesión y en buscar velocidad y ritmo con la pelota y en ser agresivos y en dar nuestra máxima intensidad para ponerles en una posición difícil", demandó.

"No sé si es el rival más complicado del grupo. Nuestro primer partido fue difícil y nos equivocamos, pero ya es pasado y ahora debemos centrarnos en este que es clave, como todos los de la Champions, que es la competición con la máxima exigencia", prosiguió Koundé.

Finalmente, el defensa habl√≥ del pasado verano y los rumores de una posible marcha al Chelsea que al final no se concret√≥, pero que parece no haberle afectado en su rendimiento. "Fue un verano, no complicado, pero animado. Ya es pasado y estoy concentrado en el equipo, que me necesita y yo le necesito a √©l para rendir al m√°ximo. Es lo que estoy intentando hacer, a√ļn tengo margen para mejorar y hacer una temporada m√°s completa que la pasada", zanj√≥.