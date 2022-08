Kounde: "Estoy en el Barça, pero quiero protagonismo"

El central francés, ambicioso con ser importante en el proyecto de Xavi

MADRID, 10 Ago. 2022 (Europa Press) -

El defensa del Barça Jules Olivier Kounde se confiesa ambicioso por dejar huella en el cuadro azulgrana y ser "protagonista" de victorias y títulos en su nuevo equipo, con un "proyecto bonito" y una idea fútbol que le seduce y a la que se adapta.

"Hablé un poco con Dembélé cuando sabía que era claro que el Barça era mi opción favorita, pero realmente es el proyecto. Es muy ambicioso, la dinámica es muy buena. La segunda vuelta el año pasado es brutal. Lo tenía claro cuando sentí el interés del club, del míster", dice el central este miércoles en una entrevista a Barça TV que recoge Europa Press.

"Xavi pensaba que encajaba muy bien en su sistema. Sobre todo hablamos de fútbol, como míster y encima Xavi, que fue uno de los mejores jugadores. Me gustó la conversación. Es muy buena señal cuando hablas de forma muy natural", añade.

Kounde valoró lo que entiende que necesita un defensa del Barça. "Tienes que tener una muy buena condición física, porque el míster quiere presionar arriba, dejas muchos espacios a la espalda y cada vez que hay pérdida hay que apretar. Es un reto, te exige mucho, pero estoy encantado con ese estilo", confiesa el francés, quien reconoce que ve "mucho fútbol".

"Me fijo en las características de cada uno. Una gran parte de mi juego es la intuición, anticipar, intentar tener una ventaja con el delantero. Es mucha intuición el fútbol. Me queda mucho por aprender y son jugadores que lo han ganado todo, siempre ayuda cuando eres joven. Hay jugadores que están creciendo también, que van a alcanzar su mejor versión en uno o dos años. Es un proyecto bonito también crecer todos juntos pero empezar a ganar ya", añade.

El ex del Sevilla valoró así su nueva plantilla y su sueño hecho realidad de jugar en el Barça, pero ahora muestra su ambición por ser partícipe en primera persona. "Estoy en el Barça, pero quiero más, quiero tener protagonismo. Ganar títulos y eso es lo que me motiva", apunta.

El francés habla también de sus inicios, de alguna mala experiencia en su formación, pero de un camino tranquilo que le ayudó a convertirse en profesional bien preparado. "Cuando tenía 13 años querían que entrenara con el equipo, pero no estaba listo. Fui mejorando y ya me llamó el Bordeaux. Empezaba a tomar en serio el fútbol", apunta el galo, que hizo su debut con 19 años.

"Me tomé tiempo para empezar y cuando empecé estaba listo, por eso me ha ido bien. No sentí presión al empezar, ni dudas. Fue natural, porque ya entrenaba desde hacía dos años. Era el momento", añade, antes de explicar la "experiencia" que ganó en el Sevilla.

"Más partidos, más experiencia, conocimiento de la Liga. Un juego que me ha gustado, de pase, colectivo. Conozco más los equipos, los jugadores, los delanteros", explica un Kounde que recuerda el gol que le hizo al Barça en Copa. "Fue un golazo, refleja mi juego de participar con el balón. Tenía esa libertad de salir con el balón. Es mi gol favorito", confiesa sin complejos.

Además, el central culé se enfrentó también con la camiseta del Sevilla a su ahora compañero Lewandowski en una final de Supercopa. "Me gusta enfrentarme a los mejores. Robert es una referencia como delantero. Tiene todo, es muy completo. Me preparé muy bien, estuve concentrado. Triste porque perdimos pero después, contento porque había hecho un buen partido", recuerda.