"El Shakhtar nos puso en problemas y el final del partido no fue el que queríamos"

BARCELONA, 6 Nov. 2023 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Jules Koundé comentó que el equipo tiene problemas de "desconexión" en ciertos momentos de algunos partidos y que trabajan para solucionarlo y estar "más concentrados", algo que intentarán mostrar ya ante un Shakhtar Donetsk, en la segunda vuelta de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que les puso "en problemas" en el triunfo blaugrana de la ida.

"Desde mi punto de vista es quizás algo más de desconexión a lo largo del partido. A veces nos falta, sí, nos falta estar más concentrados. Tengo la sensación quizás que a veces nos abrimos un poco, nos abrimos demasiado y concedemos más que el año pasado", reconoció en rueda de prensa desde Hamburgo.

No obstante, el central galo aseguró que hay margen de mejora. "Es una cosa que estamos trabajando porque seguimos siendo un equipo joven que tiene una margen de progresión importante. Así que tenemos que corregir estos detalles", apuntó.

Pese a sufrir de lo lindo ante la Real Sociedad el fin de semana, con victoria 'in extremis', cree que el vestuario está "contento". "Sabemos que tenemos que mejorar, pero el vestuario está bien. Queremos ganar mañana porque es un partido súper importante y queremos siempre dar nuestra mejor versión. No tenemos dudas", aseguró.

"La Real Sociedad nos complicó mucho la salida de balón, quizás también hemos perdido bastantes balones en saque de banda. Y creo que sí, es un tema de comunicar, de estar siempre en movimiento, y creo que, bueno, también es un tema de intensidad. Son cosas que tenemos que mejorar y que seguro vamos a mejorar mañana", apuntó.

"Hay que seguir trabajando como lo hacemos y es verdad que a lo largo de la temporada, algunos partidos así donde no te encuentras bien y no juegas bien y tienes enfrente a un equipo que juega muy bien, pues hay que sacar los tres puntos y es lo que hemos hecho. Al final también demuestra que el equipo sabe sufrir y responde ante la dificultad", matizó, en positivo.

De cara al partido de la 'Champions' en Hamburgo ante el Shakhtar Donetsk ucraniano, aseguró que deben mejorar respecto al choque de la primera vuelta. "Ante el Shakhtar lo hicimos muy bien en la primera parte y quizás en la segunda un poco menos, y nos dieron problemas y marcaron un gol. El final del partido no fue el que queríamos, no fue un partido cómodo y bueno mañana vamos a intentar de hacer un partido completo, presionarles bien y no dejarles tiempo para jugar", manifestó.

A nivel personal, aseguró estar bien tras su lesión y celebró tener competencia extra con la llegada de Iñigo Martínez. "Estoy muy contento de tener a Iñigo y de tener tanta competencia en defensa, creo que lo más importante es que el equipo sea más más fuerte. En cuanto a mi recuperación, a veces se dan plazos cuando un jugador se lesiona y me sentía muy bien, trabajé muy fuerte para volver lo antes posible y bueno regresé cuando me sentí cómodo", manifestó.

Y celebró no estar jugando de lateral derecho. "Es verdad que el año pasado jugué bastantes partidos de lateral derecho, y siempre estoy a la disposición del míster. Es verdad que tuvimos una conversación al fin de la temporada, porque, claro, quería jugar en una posición de central en la que me siento más cómodo. Pero el míster sabe muy bien que estoy a la disposición nunca me voy a negar a jugar de lateral derecho", aseguró.