Koundé: "Mañana vamos a ver al mejor Barça"

El jugador del FC Barcelona Jules Koundé aseguró que se verá "al mejor Barça" este jueves en Old Trafford contra el Manchester United, en la vuelta de los 'play-offs' de la Liga Europa, si bien cree que deberán dar un pas más respecto al 2-2 de la ida en el Camp Nou.

"La buena defensa es un trabajo colectivo, no solo del portero y los cuatro defensas. Todos atacamos y defendemos. Cada uno tiene que hacer su trabajo y estoy seguro de que mañana vamos a ver al mejor Barça", auguró en rueda de prensa.

"La defensa está bien esta temporada, ha sido clave en general. Será un gran reto ante una delantera muy potente, tenemos que dar un paso más aunque el equipo está respondiendo bien. Tengo mucha confianza en todos, tenemos que hacerlo muy bien", añadió.

Eso sí, el defensa galo cree que deben dar un paso más respecto a la semana pasada. "Tenemos que subir la intensidad, va a ser clave hacer bien la presión para recuperar balones alto y hacer daño. Si presionamos bien, nos dará cosas. Es un rival grande, en un estadio histórico pero tenemos muchas ganas de ganar y pasar ronda", aseguró.

El tener que ganar a un gran rival y en feudo histórico mete presión añadida, pero cree que es "buena". "Es una presión que nos gusta, tenemos ganas de jugar estos partidos grandes. Es una presión, cierto, pero no es negativa. Al contrario, es muy positiva porque tienes ganas de dar más. Es un paso más a dar, pero tengo mucha confianza en el equipo y en que responda mañana", reiteró.

"No tenemos la sensación de dar un golpe, queremos hacer un buen partido y pasar ronda. Jugamos ante un rival grande, con grandes jugadores y en un estadio histórico. Pero queremos ganar para pasar ronda y perseguir nuestro objetivo de ganar la Liga Europa", explicó, en este sentido.

"En algunas situaciones a veces el partido fue de ida y vuelta y es algo que no queremos. Buscamos tener el control del partido. No por no seguir el plan de partido. Al final, empatamos contra un gran rival y mañana tenemos otra oportunidad de dar un paso adelante en Europa y el equipo está muy motivado", concluyó.

Preguntado por Marcus Rashford, aseguró que es un jugador "muy versátil" que hace mucho en el campo. "Es muy difícil de parar tanto a la contra como cuando ataca el área. Pero tiene un gran equipo alrededor, y no es difícil para sus compañeros encontrarle", destacó.

Europa Press