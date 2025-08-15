Koundé renueva con el Barcelona hasta 2030

El defensa francés Jules Koundé llegó a un acuerdo con el FC Barcelona para renovar hasta el 30 de junio de 2030, informó el club catalán este viernes en su página web.

"Próximamente, el club y el jugador escenificarán el acuerdo en un acto que contará con la presencia del presidente Joan Laporta", escribió el Barça en su texto.

Koundé, de 26 años, llegó al Barcelona en la temporada 2022-2023, procedente del Sevilla, y se prepara para afrontar su cuarta campaña como jugador azulgrana.

En la pasada se consolidó como una pieza clave para el entrenador Hansi Flick y fue incluso, con un gol decisivo en el tramo final de la prórroga (minuto 116), el héroe de la Copa del Rey que su equipo ganó al Real Madrid.

En la temporada 2024-2025 jugó 53 partidos y acumula 141 con la elástica del Barça.

En estos años ha conquistado cinco títulos con ese equipo: dos Ligas españolas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

El FC Barcelona inicia el sábado la defensa de su título en la Liga española, con una visita al Mallorca en la primera jornada de la nueva edición del campeonato.