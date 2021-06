Kovacic: "No importa quién tiene mejor centro del campo, hay que demostrar que tenemos mejor equipo"

El internacional croata Mateo Kovacic ha asegurado que "no importa qui√©n tiene mejor centro del campo" en el partido de los octavos de final de la Eurocopa que jugar√°n este lunes ante Espa√Īa, sino qui√©n tiene "mejor equipo", y espera que los suyos puedan quitarle "la posesi√≥n" a los de Luis Enrique.

"Nos espera un partido duro, Espa√Īa es un gran equipo al que le encanta la posesi√≥n y le encanta jugar, as√≠ que tendremos que imponernos y quitarles la posesi√≥n", advirti√≥ en rueda de prensa. "Espa√Īa tiene grandes centrocampistas, pero no todo est√° en el mediocampo. No importa qui√©n tiene mejor centro del campo, tenemos que demostrar que tenemos un mejor equipo", a√Īadi√≥.

Adem√°s, el centrocampista valor√≥ sus dos a√Īos como jugador del Chelsea. "He progresado desde que sal√≠ del Madrid porque soy un par de a√Īos mayor y tengo m√°s experiencia. He jugado m√°s partidos en el Chelsea con continuidad y esa es la raz√≥n por la que creo que he mejorado", manifest√≥.

En otro orden de cosas, Kovacic no quiso entrar a valorar el hecho de que Luka Modric vaya a ser el √ļnico madridista en el partido ante la ausencia de futbolistas blancos en la selecci√≥n espa√Īola. "Es notable que no haya jugadores del Real Madrid, no s√© si eso pas√≥ en la historia antes. Significa que tienen grandes jugadores en otros clubes", indic√≥.

El futbolista 'blue' coment√≥ tambi√©n la vuelta de Marcel Brozovic al once ante Escocia. "He estado jugando junto a Luka -Modric- y Broz durante mucho tiempo y nos sentimos bien. Brozovic nos da calma y constantemente pide el bal√≥n, por lo que es muy √ļtil para m√≠ y para Luka y podemos ser m√°s peligrosos para el rival. Necesit√°bamos una victoria importante y buena que nos diese la confianza de que podemos jugar otro gran partido contra Espa√Īa", confes√≥.

"Me siento bien, Dalic confía en mí y estoy mejor. La unión es muy importante en estos momentos, como lo fue en Rusia. No todos los jugadores pueden jugar y por eso hay que dejar el ego a un lado. Estamos aquí para luchar juntos", apuntó.

"espa√Īa es mejor que nosotros, pero tenemos nuestras cualidades"

Por su parte, el lateral Borna Barisic reconoci√≥ que tienen "mucha fe y confianza" despu√©s del triunfo ante Escocia. "Ese partido ser√° un trampol√≠n para nosotros. Nuestros aficionados est√°n regresando a las gradas, lo que tambi√©n es muy importante", se√Īal√≥. "Tenemos una relaci√≥n especial con la afici√≥n. El hecho de que todas las entradas se agoten en tres o cuatro horas habla de lo mucho que nuestra afici√≥n est√° dispuesta a apoyarnos, y eso significa mucho para nosotros", confes√≥.

El defensa del Glasgow Rangers afirm√≥ que afrontar√°n un duelo "dif√≠cil y exigente" ante un rival "con mucho juego combinativo". "El rival es diferente a los del grupo. Les encanta la posesi√≥n, pero nosotros tambi√©n tenemos jugadores que son capaces de mantener el bal√≥n en los pies. No seremos favoritos, lo que significa que podemos entrar al partido mejor de cabeza, pero tambi√©n puede ser un arma de doble filo. Espa√Īa es mejor que nosotros, pero tenemos nuestras cualidades", explic√≥.

Por √ļltimo, Barisic no quiso pensar en una posible tanda de penaltis. "¬°Ojal√° no pase, que ganemos antes! Tenemos confianza en nosotros mismos, la afici√≥n est√° volviendo y creemos en hacer un muy buen partido", concluy√≥.

