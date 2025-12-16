Kraft Heinz nombra a exjefe de Kellogg como CEO mientras se prepara para dividirse en dos

El ex CEO de Kellogg Co. ha sido elegido para liderar Kraft Heinz mientras la compañía se prepara para dividirse en dos.

Kraft Heinz anunció el martes que Steve Cahillane asumirá como CEO a partir del 1 de enero. Una vez que Kraft Heinz se convierta en dos empresas, lo cual debe ocurrir en la segunda mitad del próximo año, Cahillane se convertirá en el CEO de lo que actualmente se llama Global Taste Elevation Co. Esa empresa albergará algunos de los productos más vendidos de Kraft Heinz, incluyendo Kraft Mac & Cheese, queso crema Philadelphia y Heinz.

"Como millones de personas en todo el mundo, tengo una conexión profundamente personal con las marcas de Kraft Heinz, que se remonta a mi infancia", declaró Cahillane en un comunicado. "He dedicado toda mi carrera a construir marcas, y la oportunidad de hacerlo con el icónico portafolio de Kraft Heinz es un sueño hecho realidad".

La empresa restante, denominada North American Grocery Co., incluirá marcas de menor venta como Maxwell House, Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables. Kraft Heinz aún no ha nombrado un CEO para esa empresa.

Kraft Heinz informó que Carlos Abrams-Rivera, quien ha sido su CEO desde enero de 2024, servirá como asesor de la empresa hasta marzo de 2026.

Kraft Heinz anunció en septiembre que se dividiría en dos empresas una década después de que la fusión de las marcas creara uno de los mayores fabricantes de alimentos del planeta.

Kraft Heinz dijo que la separación la haría más ágil y capaz de enfocar recursos en productos con mayor potencial de crecimiento.

Kraft Heinz y otras empresas de alimentos envasados han enfrentado dificultades a medida que los consumidores se alejan de los alimentos altamente procesados como el queso Velveeta y Kool-Aid. El impulso por eliminar sabores y colorantes artificiales añadió costos adicionales.

Las grandes empresas de alimentos también han tenido problemas para diferenciar sus productos de las marcas de tiendas más económicas.

Cahillane presidió una ruptura similar en Kellogg Co. en 2023. Se desempeñó como CEO de Kellanova, que albergaba marcas populares como Cheez-Its, Pringles y Pop-Tarts, hasta que fue adquirida el año pasado por Mars Inc., fabricante de M&M's. La empresa restante, el fabricante de cereales WK Kellogg Co., fue adquirida por el confitero italiano Ferrero en julio.

Antes de unirse a Kellogg en 2017, Cahillane tuvo roles ejecutivos en The Nature's Bounty Co., Coca-Cola Co. y AB InBev.

El presidente del consejo de administración de Kraft Heinz, Miguel Patricio, indicó que Cahillane está "excepcionalmente calificado" para liderar la empresa.

"Su historial y experiencia en la industria son incomparables y serán invaluables mientras emprendemos este próximo capítulo", señaló Patricio en un comunicado.

Las acciones de Kraft Heinz se mantuvieron estables en el mercado de valores el martes al mediodía.

