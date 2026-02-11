Kraft Heinz suspende escisión, nuevo presidente ejecutivo afirma que problemas son "solucionables"

Por Juveria Tabassum

11 feb (Reuters) - Kraft Heinz suspendió sus planes de dividir la empresa, en una decisión sorprendente que el nuevo presidente ejecutivo, Steve Cahillane, calificó de necesaria debido al deterioro de las condiciones en la industria alimentaria, aunque calificó los retos como "solucionables y bajo nuestro control"

El fabricante de alimentos envasados anunció en septiembre sus planes de dividirse en dos: una centrada en los productos alimenticios y otra en salsas y untables, tras no haber logrado el crecimiento esperado cuando se formó la empresa hace una década, tras una fusión orquestada por Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, y 3G Capital

Kraft Heinz ha perdido terreno frente a sus rivales a lo largo de los años, y Cahillane afirma que la reciente oleada de subidas de precios ha alejado a los consumidores, que ya se estaban alejando de sus marcas en favor de alternativas más saludables y de menor costo

"Superamos cuatro o cinco niveles de precios de forma muy acelerada y los consumidores quedaron muy decepcionados", afirmó Cahillane en una conferencia telefónica tras la publicación de los resultados

Las acciones apenas variaron el miércoles, tras caer anteriormente alrededor de un 5%

"Mi prioridad número uno es devolver al negocio a un crecimiento rentable, lo que requerirá garantizar que todos los recursos se centren plenamente en la ejecución de nuestro plan operativo", afirmó Cahillane, que asumió el cargo en enero

Aunque Cahillane no descartó la posibilidad de una escisión en el futuro, afirmó que no había una fecha límite para la pausa, que se espera que ahorre a la empresa US$300 millones en costos en 2026

Kraft Heinz esperaba cerrar la escisión a finales de 2026 y contrató al veterano del sector y antiguo director de Kellogg, Cahillane, para que la guiara en el proceso

"La decisión de la empresa de posponer los planes de separación y acelerar la reinversión revela problemas más profundos de lo que la empresa había reconocido anteriormente", afirmó Steve Powers, analista de Deutsche Bank

Cahillane esbozó su estrategia para devolver a la empresa a un crecimiento rentable: dijo que Kraft Heinz se centraría en el marketing y la investigación con una inversión de US$600 millones para impulsar la recuperación de su negocio en Estados Unidos, donde las condiciones del mercado han empeorado desde la decisión de dividirse el verano pasado

Kraft Heinz, al igual que otras empresas de alimentos envasados, ha tenido que hacer frente a la débil demanda de sus condimentos y productos básicos de despensa más caros, ya que los consumidores buscan opciones más baratas, pero también ha perdido terreno frente a sus rivales debido a la falta de innovación

"Para cambiar esta situación, vamos a aumentar las inversiones en I+D en aproximadamente un 20% en 2026 con respecto a 2025", afirmó Cahillane, añadiendo que la innovación de productos también girará en torno a la nutrición y el valor

La empresa publicó el miércoles los resultados del cuarto trimestre, que no alcanzaron las estimaciones, y pronosticó unos beneficios para 2026 por debajo de las expectativas. Prevé que las ventas netas orgánicas de 2026 caigan entre un 1,5% y un 3,5% y espera un beneficio anual de entre US$1,98 y US$2,10 por acción, por debajo de la estimación de los analistas de US$2,49 por acción, según los datos recopilados por LSEG

