Kremlin acoge comentarios de Infantino, dice es hora de levantar prohibición a equipo de fútbol ruso
MOSCÚ, 3 feb (Reuters) - El Kremlin acogió con satisfacción el martes las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien afirmó que quería que se levantara la sanción de cuatro años impuesta a Rusia en los torneos internacionales de fútbol porque "no había servido para nada".
Los clubes rusos y la selección nacional han sido suspendidos de las competiciones de la FIFA y la UEFA desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.
Al ser preguntado por las declaraciones de Infantino, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que eran "muy buenas" y que había sido un error politizar el deporte. Peskov afirmó que ahora se debería restablecer por completo el derecho a competir de la selección rusa de fútbol.
