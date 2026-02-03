MOSCÚ, 3 feb (Reuters) - El Kremlin acogió ⁠con satisfacción el ⁠martes las declaraciones del presidente de la FIFA, ⁠Gianni ‌Infantino, quien ​afirmó que quería que ​se levantara la sanción de ‌cuatro años impuesta ‌a Rusia ​en los torneos internacionales de fútbol porque "no había servido para nada".

Los clubes rusos y la selección nacional han sido suspendidos de las ⁠competiciones de la FIFA y la ​UEFA desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Al ser preguntado por las declaraciones de ⁠Infantino, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ​dijo que eran "muy buenas" y que había sido un error ‍politizar el deporte. Peskov afirmó que ahora se debería restablecer por completo el derecho a competir de la ​selección rusa de fútbol.

