Kremlin confirma cumbre entre Putin y Trump en Alaska

El Kremlin confirmó el sábado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán en Alaska el 15 de agosto, y calificó el lugar elegido como "bastante lógico".

"Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, limitan entre sí. (...) Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering", dijo el asesor de la presidencia rusa Yuri Ushakov.

El Kremlin también anunció que invitó a Trump a visitar Rusia tras la cumbre: "Es natural esperar que la próxima reunión entre los presidentes se celebre en territorio ruso. Ya se ha enviado la invitación correspondiente al mandatario estadounidense".