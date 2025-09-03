Kremlin desestima la opinión de Merz sobre Ucrania, que llamó "criminal de guerra" a Putin

MOSCÚ, 3 sep (Reuters) -

El Kremlin dijo el miércoles que las opiniones del canciller alemán Friedrich Merz sobre las conversaciones de paz en Ucrania deben ignorarse tras hacer lo que Moscú calificó de una serie de comentarios "desfavorables" sobre el presidente ruso Vladimir Putin.

Merz dijo en una entrevista con la emisora ProSieben.Sat1 emitida el martes que Putin era "quizá el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo" y que no había lugar para la indulgencia con tales individuos.

El Kremlin niega que sus soldados hayan cometido crímenes de guerra en Ucrania y ha rechazado una orden de detención dictada contra Putin en 2023 por la Corte Penal Internacional, que acusaba al dirigente ruso del crimen de guerra de secuestrar a cientos de niños en Ucrania.

Durante un viaje a China se preguntó al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sobre la propuesta de Merz de que Ginebra sea la sede de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia: "Merz ha hecho muchas declaraciones desfavorables en las últimas horas, así que difícilmente se puede tener en cuenta su opinión en este momento".

Al preguntar a qué declaraciones se refería, Peskov dijo: "Sobre nuestro presidente".

Merz dijo en su entrevista en la televisión alemana: "Él (Putin) es un criminal de guerra. Es quizás el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo que vemos actualmente a gran escala. Y simplemente debemos tener claro cómo se trata a los criminales de guerra. Ahí, el apaciguamiento está fuera de lugar". (Información de la redacción de Reuters en Moscú y Kirsti Knolle en Berlín; Redacción de Andrew Osborn; edición de Mark Trevelyan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)