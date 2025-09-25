Kremlin dice que asume que Trump sigue comprometido a trabajar por la paz en Ucrania

MOSCÚ, 25 sep (Reuters) - El Kremlin dijo el jueves que asumía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía comprometido a trabajar para lograr la paz en Ucrania, después de que el mandatario estadounidense cambiara abruptamente su retórica a favor de Kiev esta semana.

Trump dijo el martes tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que creía que Kiev podía recuperar todo el territorio arrebatado por Rusia —que controla alrededor de una quinta parte del país— y que debía actuar ahora, con Moscú enfrentándose a problemas económicos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Moscú suponía que el Gobierno de Trump mantenía la voluntad política de encontrar una solución a la guerra y que Rusia estaba dispuesta a entablar negociaciones de paz. (Información de Dmitry Antonov; escrito por Lucy Papachristou; edición de Mark Trevelyan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)