Kremlin dice que aún no se ha fijado la fecha de la cumbre entre Putin y Trump

MOSCÚ, 22 oct (Reuters) -

El Kremlin dijo el miércoles que las fechas de una cumbre entre el presidente Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no se habían fijado y añadió que ni Putin ni Trump querían perder el tiempo.

"Las fechas, en realidad, no se han determinado, aún están por determinar, pero antes es necesaria una preparación cuidadosa, eso lleva tiempo", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Al preguntarle por los comentarios de Trump sobre que no quiere perder el tiempo, Peskov dijo: "Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump, ni el presidente Putin". Peskov añadió que había mucha desinformación, cotilleos y rumores arremolinados en torno a la cumbre que, en su mayoría, eran falsos.