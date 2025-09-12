Kremlin dice que conversaciones entre Rusia y Ucrania están en pausa y acusa a Europa de obstaculizarlas

MOSCÚ, 12 sep (Reuters) - El Kremlin afirmó el viernes que se ha producido una pausa en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y acusó a los países europeos de obstaculizar un proceso al que, según dijo, Moscú sigue abierto.

"Los canales de comunicación existen y funcionan. Nuestros negociadores tienen la oportunidad de comunicarse a través de estos canales. Pero por ahora, probablemente sea más exacto decir que hay una pausa", dijo a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"La parte rusa sigue dispuesta a seguir la vía del diálogo pacífico. Pero el hecho de que los europeos lo estén obstaculizando es cierto", agregó Peskov. (Reporte de Reuters)