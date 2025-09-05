Kremlin dice que ejércitos extranjeros no pueden dar garantías de seguridad a Ucrania

5 sep (Reuters) -

Las garantías de seguridad para Ucrania no pueden ser proporcionadas por contingentes militares extranjeros y queda mucho trabajo por hacer antes de una reunión de alto nivel entre Moscú y Kiev sobre la resolución del conflicto en Ucrania, dijo el viernes el Kremlin.

El jueves, 26 naciones se comprometieron a proporcionar garantías de seguridad de posguerra a Ucrania, que deben incluir una fuerza internacional en tierra, mar y aire.

"¿Pueden asegurar y proporcionar las garantías de seguridad de Ucrania contingentes militares extranjeros, especialmente europeos y estadounidenses? Definitivamente no, no pueden", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia estatal de noticias rusa RIA, al margen del Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad de Vladivostok.

"Esto no puede servir como una garantía de seguridad para Ucrania que sea aceptable para nuestro país".

A pesar de los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por encontrar una solución al conflicto, no parece haber un final a la vista para la guerra que Rusia lanzó con una invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022.

Peskov también dijo a RIA que todas las garantías de seguridad necesarias para Ucrania estaban contenidas en las disposiciones de los acuerdos alcanzados en las conversaciones de paz en Estambul en 2022.

En el marco de Estambul, Ucrania abandonaría las ambiciones de la OTAN y adoptaría un estatus neutral y desnuclearizado. A cambio, recibiría garantías de seguridad de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

Peskov también declaró a RIA que Moscú está satisfecho con el nivel actual de los representantes en las conversaciones entre Rusia y Ucrania.

"Antes de reunirse a un alto nivel es necesario llevar a cabo una enorme cantidad de, digamos, trabajo para resolver cuestiones menores, pequeños asuntos técnicos, que en conjunto conforman todo el proceso de arreglo", dijo Peskov. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Christopher Cushing y Kim Coghll; editado en español por Irene Martínez)