Kremlin dice que hay "muchas" cosas por resolver antes de encuentro Putin-Trump

El Kremlin dijo este viernes que hay "muchas" cuestiones a resolver antes del encuentro en Budapest entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, entre ellas la composición de las delegaciones respectivas.

"El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado, Marco Rubio, empezarán a trabajar en ello. Hay muchas cuestiones; hay que definir los equipos negociadores y otros puntos", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Trump anunció el jueves que se reuniría próximamente con Putin en Budapest, tras una conversación telefónica en la que, según afirmó, se hicieron "grandes progresos".

El dirigente republicano hizo el anuncio la víspera de recibir en Washington a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que llega con la esperanza de que Washington le proporcione misiles Tomahawk.

Estos proyectiles de largo alcance permitirían a sus tropas atacar objetivos en Rusia muy alejados de la línea de frente.

Peskov comentó que el encuentro de Putin y Trump "podría efectivamente tener lugar dentro de dos semanas, o un poco más tarde".

A su vez, la Comisión Europea dijo este viernes que ve con buenos ojos dicha cumbre, si sirve para "hacer avanzar el proceso de paz".

El último encuentro entre ambos líderes se produjo el 15 de agosto en Alaska. La cumbre no permitió ningún avance concreto de cara a la resolución del conflicto iniciado con la ofensiva rusa desatada en febrero de 2022 en Ucrania.

De concretarse el encuentro de Budapest, tendrá lugar en un país, Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orban, se ha destacado como uno de los mayores críticos en Europa del apoyo militar y diplomático brindado a Ucrania.

Sobre el terreno, Rusia, que controla cerca de un 20% del territorio ucraniano, anunció este mismo viernes la toma de otras tres localidades en las regiones de Dnipropetrovsk y Járkov.

