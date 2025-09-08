Kremlin dice que las sanciones nunca obligarán a Rusia a cambiar de rumbo

MOSCÚ, 8 sep (Reuters) - El Kremlin afirmó el lunes que ninguna sanción podrá obligar a Rusia a cambiar de rumbo en Ucrania, informó la agencia estatal de noticias RIA.

Europa y Ucrania están haciendo todo lo posible para atraer a Estados Unidos a su órbita, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, como respuesta a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre nuevas sanciones a Rusia.

Trump dijo el domingo que está listo para pasar a una segunda fase de sanciones a Rusia, lo más cerca que ha estado de sugerir que está a punto de aumentar las sanciones contra Moscú o sus compradores de petróleo por la guerra en Ucrania. (Información de Reuters; redacción de Anastasia Teterevleva; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)