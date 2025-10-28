Kremlin dice que ofrece energía de primera a buen precio ante la presión de EEUU

MOSCÚ, 28 oct (Reuters) -

El Kremlin dijo el martes que Rusia ofrecía energía de primera calidad a buen precio y que, por tanto, sus socios decidirían por sí mismos si compraban o no energía rusa, después de que Estados Unidos impusiera sanciones a las principales petroleras rusas.

Las restricciones contra las grandes petroleras rusas obligaron al segundo mayor productor de petróleo del país, Lukoil, a declarar la venta de sus activos en el extranjero.

Con estas sanciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende presionar a Moscú para que acuerde un alto el fuego en Ucrania, después de que las conversaciones de paz llegaran a un punto muerto.

Las sanciones estadounidenses por Ucrania ya han llevado a las grandes petroleras estatales chinas a suspender temporalmente las compras de crudo ruso, mientras que se espera que las refinerías indias los mayores compradores de petróleo ruso transportado por mar reduzcan drásticamente sus importaciones, según fuentes del sector.

"Cualquier país tiene interés en comprar materias primas estratégicas, como los recursos energéticos, de mayor calidad y en mayores cantidades, a un precio más bajo. En este sentido, los recursos energéticos rusos son muy competitivos en los mercados internacionales", dijo Peskov a la prensa.

"Ofrecemos nuestra propia materia prima. Esta materia prima tiene un significado estratégico para muchos países. Es competitiva y atractiva", dijo Peskov cuando se le preguntó por India y China, los mayores compradores del petróleo ruso.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el jueves que Moscú nunca cederá a las presiones de Estados Unidos, ni de ninguna otra potencia extranjera.

Putin afirmó que las sanciones estadounidenses y occidentales son un acto "inamistoso" y "tendrán ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente a nuestro bienestar económico". El sector energético ruso se siente confiado, afirmó.