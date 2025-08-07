Kremlin dice que Putin y Trump se reunirán pronto; Zelenski confía con los europeos

Por Gleb Bryanski y Yuliia Dysa

MOSCÚ/KYIB, 7 ago (Reuters) - Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán en los próximos días, anunció el jueves el Kremlin, en un momento en que el presidente estadounidense busca un avance para poner fin a la guerra de Ucrania, después de expresar su creciente frustración con su homólogo ruso y amenazarle con nuevas sanciones.

El anuncio se hizo un día después de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, conversó durante tres horas con Putin en Moscú.

Trump ha amenazado este viernes con nuevas sanciones a Rusia y a los países que compran sus exportaciones, a menos que Putin acceda a poner fin al conflicto de tres años y medio, el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El miércoles impuso aranceles más altos a India por comprar petróleo ruso y amenazó con unos similares a China, el otro gran comprador de crudo ruso. No estaba claro si anunciaría nuevas medidas una vez vencido el plazo del viernes.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Rusia y Estados Unidos habían acordado celebrar una cumbre Putin-Trump "en los próximos días".

EUROPA DEBE TENER UN PAPEL

Putin, en una reunión con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que los EAU serían un lugar "totalmente adecuado" para la reunión, pero se abstuvo de confirmar que el país del Golfo será el anfitrión.

Desde que Putin y Joe Biden se reunieron en Ginebra en junio de 2021, no ha habido ninguna cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Rusia.

Rusia entró en guerra en Ucrania en febrero de 2022, alegando amenazas a su propia seguridad y sumiendo las relaciones en una profunda crisis. Kiev y sus aliados occidentales tacharon la invasión de apropiación de tierras al estilo imperial.

Trump se ha esforzado por recomponer las relaciones con Rusia e intentar poner fin a la guerra, aunque en sus comentarios públicos han oscilado entre la admiración y las duras críticas a Putin.

El principal índice bursátil ruso, MOEX, ganó hasta un 5% tras conocerse la noticia, su nivel más alto en dos meses. El rublo alcanzó máximos de dos semanas frente al dólar estadounidense y el yuan chino.

"Las acciones rusas se están disparando.

Los inversores esperan que la reunión (Trump-Putin) sea un paso hacia la normalización de la situación geopolítica", dijeron analistas de Alfa Bank en una nota.

Un funcionario de la Casa Blanca también dijo el miércoles que Trump podría reunirse con Putin tan pronto como la próxima semana.

The New York Times informó de que Trump dijo a los líderes europeos durante una conversación telefónica el miércoles que tenía la intención de reunirse con Putin y luego seguir con una trilateral con el líder ruso y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Ucrania y los líderes europeos temen desde hace tiempo que Trump, que ha expresado su simpatía por algunas de las demandas de Rusia, pueda alinearse con Putin para forzar un acuerdo sobre Zelenski que sería profundamente desventajoso para Kiev.

Zelenski habló el jueves con los líderes de Francia y Alemania y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y dijo que Europa debe participar en el proceso de paz.

"La guerra está ocurriendo en Europa, y Ucrania es parte integrante de Europa: ya estamos en negociaciones de adhesión a la UE. Por lo tanto, Europa debe participar en los procesos pertinentes", dijo en X.

Zelenski dijo que la guerra debe terminar con una "paz digna", y que cualquier acuerdo que se alcance marcará el panorama de la seguridad en Europa durante las próximas décadas. Rusia aún no se ha declarado dispuesta a un alto el fuego, añadió.

"El futuro próximo debe mostrar cuáles serán las consecuencias si Rusia sigue alargando la guerra y perturbando los esfuerzos constructivos", afirmó Zelenski.

Mykola Bielieskov, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Kiev, dijo que ofrecer a Putin una cumbre con Trump equivalía a darle una recompensa sin obtener nada a cambio. Esto, dijo, daba a Rusia "la impresión de salir del aislamiento y hablar en pie de igualdad".

En su opinión, el Kremlin "seguirá alargando el tiempo, utilizando el mero hecho de las reuniones como prueba de apertura a las negociaciones sin ninguna concesión".

Zelenski dijo que se habían discutido varios posibles formatos de reuniones bilaterales y trilaterales con Trump y los aliados europeos de Ucrania.

"Ucrania no tiene miedo a las reuniones y espera el mismo enfoque valiente de la parte rusa", añadió. (Información de Gleb Bryanski, redacción de Mark Trevelyan; edición en español de Jorge Ollero Castela y Juana Casas)