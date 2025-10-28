LA NACION

Kremlin dice que sus tropas "destruirán" a los extranjeros que luchen por Kiev

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guerra en Ucrania; Rusia; Kiev; Kyiv; mundo; bomberos
Kremlin dice que sus tropas "destruirán" a los extranjeros que luchen por KievHANDOUT - Ukrainian State Emergency Servic

MOSCÚ, 28 oct (Reuters) -

El Kremlin dijo el martes que las tropas rusas escuchan constantemente lenguas extranjeras habladas por quienes luchan por Ucrania en el frente y prometió que esos combatientes serán "destruidos".

Rusia lleva mucho tiempo afirmando que en Ucrania hay personal militar de la OTAN y que sus servicios de escucha han captado que en el frente se habla repetidamente inglés y francés.

La alianza militar de la OTAN, liderada por Estados Unidos, dice que apoya a Ucrania, pero que no ha desplegado soldados allí. Informaciones de medios de comunicación estadounidenses indican que las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos y Europa tienen una presencia significativa en Ucrania.

"Nuestros militares oyen hablar a extranjeros, oyen constantemente lenguas extranjeras en el frente", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al preguntársele por las afirmaciones de que Francia estaba preparando el despliegue de algunos soldados en Ucrania.

"Por lo tanto, estos extranjeros están allí, los estamos destruyendo. Nuestro ejército seguirá haciendo su trabajo." (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Jorge Ollero Castela)

LA NACION
Más leídas
  1. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    1

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  2. Se estrellan dos aeronaves del ejército de EE.UU. el mismo día y se agrava la seguidilla de accidentes
    2

    La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes

  3. Cae un bastión militar clave en el país de la peor crisis humanitaria del mundo: asedio, ejecuciones y desapariciones
    3

    La caída de El Fasher: las fuerzas paramilitares toman el último bastión del ejército sudanés en Darfur

  4. El bastión peronista que resistió el avance violeta y donde Santilli perdió por 20 puntos
    4

    Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza

Cargando banners ...