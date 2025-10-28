Kremlin dice que sus tropas "destruirán" a los extranjeros que luchen por Kiev
- 1 minuto de lectura'
MOSCÚ, 28 oct (Reuters) -
El Kremlin dijo el martes que las tropas rusas escuchan constantemente lenguas extranjeras habladas por quienes luchan por Ucrania en el frente y prometió que esos combatientes serán "destruidos".
Rusia lleva mucho tiempo afirmando que en Ucrania hay personal militar de la OTAN y que sus servicios de escucha han captado que en el frente se habla repetidamente inglés y francés.
La alianza militar de la OTAN, liderada por Estados Unidos, dice que apoya a Ucrania, pero que no ha desplegado soldados allí. Informaciones de medios de comunicación estadounidenses indican que las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos y Europa tienen una presencia significativa en Ucrania.
"Nuestros militares oyen hablar a extranjeros, oyen constantemente lenguas extranjeras en el frente", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al preguntársele por las afirmaciones de que Francia estaba preparando el despliegue de algunos soldados en Ucrania.
"Por lo tanto, estos extranjeros están allí, los estamos destruyendo. Nuestro ejército seguirá haciendo su trabajo." (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Jorge Ollero Castela)
