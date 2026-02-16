-Kremlin niega haber envenenado a Navalni con toxina de rana dardo; viuda dice verdad salió a la luz

(Reescribe, añade contexto y detalles)

MOSCÚ, 16 feb (Reuters) - El Kremlin rechazó rotundamente el lunes las acusaciones de cinco países europeos de que el Estado ruso asesinó hace dos años ‌a Alexéi Navalni utilizando toxina de ‌ranas venenosas, ⁠pero su viuda dijo que finalmente se había demostrado la verdad.

Navalni, el crítico más destacado del presidente Vladimir Putin en el país, murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia penal "Lobo Polar", al norte ​del círculo ⁠polar ártico, ⁠a unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú. Tenía 47 años.

Su muerte, que según el Estado ruso se debió a ​causas naturales, se produjo un mes antes de que Putin fuese reelegido para un quinto mandato en unas elecciones arrolladoras ‌que, según los países occidentales, no fueron ni libres ni justas debido a ​la censura y la represión de los opositores. En una ​declaración conjunta el sábado, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos afirmaron que los análisis de las muestras del cuerpo de Navalni habían confirmado "de forma concluyente" la presencia de epibatidina, una toxina que se encuentra en las ranas dardo venenosas de Sudamérica y que no existe de forma natural en Rusia.

"Navalny murió mientras estaba recluido en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y ​la oportunidad de administrarle este veneno", afirmaron.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las acusaciones.

"Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas. Y, ⁠de hecho, las rechazamos enérgicamente", dijo Peskov a periodistas.

¿RESULTADOS DE LAS PRUEBAS?

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, dijo anteriormente que Moscú ofrecería comentarios al respecto ‌si los países que formulaban las acusaciones publicaban y detallaban los resultados de sus pruebas.

Hasta entonces, según la agencia estatal de noticias TASS, las acusaciones eran "mera propaganda destinada a desviar la atención de los urgentes problemas occidentales".

El sábado, el Gobierno británico se negó a responder a una pregunta de Reuters sobre cómo se obtuvieron las muestras del cuerpo de Navalni o dónde se analizaron.

La declaración conjunta europea hacía referencia al envenenamiento con Novichok en 2018 en Salisbury, Inglaterra, del exagente ruso Serguéi Skripal y su hija, lo que sugiere que Moscú ‌tiene antecedentes en el uso de venenos mortales contra sus enemigos.

Rusia niega su implicación en el incidente de Salisbury. También rechaza las acusaciones ⁠británicas de que Moscú asesinó al disidente Alexander Litvinenko en Londres en 2006 envenenando su té con polonio-210 radiactivo.

Un grupo ‌de 15 países, en su mayoría europeos, pero que también incluye a Australia, Nueva Zelanda y Canadá, ⁠emitió el lunes una nueva declaración en la que reiteraba su exigencia a Rusia de ⁠que lleve a cabo una investigación transparente sobre la muerte de Navalni.

La declaración, publicada en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, afirmó que los defensores de los derechos humanos rusos continuaban con el legado de Navalni y pidió a Moscú que libere a "todos los presos políticos".

Las acusaciones sobre la toxina de la rana dardo se hicieron en la Conferencia de Seguridad de ‌Múnich, antes del segundo aniversario de la muerte de Navalni el ​lunes.

Yulia Navalnaya, su viuda, que desde el principio había afirmado que su marido había sido asesinado por el Estado ruso, dijo el lunes que las conclusiones proporcionaban las pruebas necesarias para respaldar su postura.

"Dos años. Hemos alcanzado la verdad y algún día también alcanzaremos la justicia", escribió Navalnaya en X sobre una fotografía de su ‌difunto marido sonriendo.

(Información de Reuters; edición de Andrew Osborn; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Daniela Desantis)