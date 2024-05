Kremlin obvia desaire por día d y ministerio dice occidente busca "borrar" papel del ejército rojo

MOSCÚ, 31 mayo (Reuters) - El Kremlin restó importancia el viernes a la decisión francesa de mantener a Rusia alejada de la celebración del 80º aniversario del desembarco del Día D de la Segunda Guerra Mundial, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso acusara a Occidente de intentar "borrar" el papel del Ejército Rojo.

La presidencia francesa dijo el jueves que Rusia no está invitada a los actos de la próxima semana, por lo que París calificó como una guerra de agresión de Moscú contra Ucrania. También rechazó la afirmación rusa de que Francia no honra la contribución soviética a la derrota de la Alemania nazi.

Decenas de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su par estadounidense, Joe Biden, asistirán a los actos del aniversario del Día D en Francia, a los que ya ha asistió en el pasado el líder ruso, Vladimir Putin.

Al ser preguntado por el desaire francés, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia está trabajando duro en la planificación de sus propias celebraciones para el Día de la Victoria del próximo año, que marcará el 80 aniversario del triunfo soviético sobre la Alemania nazi.

"El año que viene, como saben, es un año extremadamente importante para nosotros", declaró Peskov en una rueda de prensa. "Es nuestra principal prioridad en cuanto a las acciones conmemorativas".

En el Día de la Victoria de este mes, Putin dijo que las élites "arrogantes" de los países occidentales habían olvidado el papel decisivo que desempeñó la Unión Soviética en la derrota de los nazis.

Haciéndose eco de sus comentarios, la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova, acusó esta semana a los países occidentales de presentar el Día D como "el principal acontecimiento que decidió el resultado de la Segunda Guerra Mundial".

"Por supuesto, en Occidente no se dice nada sobre el hecho de que ningún desembarco en Normandía habría sido posible sin los éxitos del Ejército Rojo. Intentan no sólo no recordarlo, sino borrarlo", declaró en una rueda de prensa.

(Reporte de Reuters; escrito por Lucy Papachristou; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters