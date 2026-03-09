Kremlin, Putin y Trump discutieron Irán y Ucrania

La agencia rusa destaca que esta es la primera llamada telefónica entre ambos en más de dos meses, especialmente desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán.

"El presidente estadounidense señaló que, como se acordó previamente, sus contactos deberían ser regulares. Ambos líderes expresaron su disposición", añadió.

La llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump se centró en Irán y Ucrania, informó el asesor de Putin, Yuri Ushakov, citado por Tass.

En la conversación, que duró "aproximadamente una hora", añadió Ushakov, el presidente ruso informó al magnate sobre la situación en la línea de contacto, en particular sobre el "exitoso avance de las tropas rusas en el este" de Ucrania, lo que "debería alentar al régimen de Kiev a resolver el conflicto mediante negociaciones". (ANSA).