Kremlin reacciona con cautela a los comentarios de Trump sobre las pruebas nucleares

Por Dmitry Antonov

MOSCÚ, 30 oct (Reuters) -

El Kremlin reaccionó el jueves con cautela a los comentarios del presidente Donald Trump sobre la reanudación de las pruebas de armas nucleares por parte de Estados Unidos, afirmando que Rusia no había realizado pruebas pero que Moscú seguiría su ejemplo si Washington las realizaba.

Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses que reanuden inmediatamente las pruebas de armas nucleares tras 33 años, minutos antes de iniciar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Trump dijo que, debido a los "programas de pruebas de otros países", Estados Unidos comenzaría a realizarlas "en igualdad de condiciones".

"El presidente Trump mencionó que otros países se dedican a probar armas nucleares. Hasta ahora, no sabíamos que nadie estaba haciendo pruebas", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Rusia, dijo, no había recibido ninguna notificación previa de Estados Unidos sobre un cambio en la posición de Washington sobre las pruebas nucleares.

Al preguntársele si el Kremlin consideraba que se había desencadenado una nueva carrera armamentística nuclear por los comentarios de Trump, Peskov dijo: "La verdad es que no".

Peskov subrayó que las pruebas rusas del misil de crucero Burevestnik, el 21 de octubre, y del supertorpedo de propulsión nuclear Poseidón, el 28 de octubre, no fueron en absoluto ensayos de armas nucleares.

Putin, que dirige el mayor arsenal nuclear del mundo, ha afirmado en repetidas ocasiones que si algún país prueba un arma nuclear, Rusia también lo hará.

"Quiero recordar el comentario del presidente Putin, que se ha repetido muchas veces: si alguien se aparta de la moratoria, Rusia actuará en consecuencia", dijo Peskov.

La Rusia postsoviética nunca ha probado un arma nuclear. La Unión Soviética lo hizo por última vez en 1990, Estados Unidos en 1992 y China en 1996.

(Información de Dmitry Antonov; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)