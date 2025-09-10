Kremlin rechaza comentar el incidente de los drones en Polonia

MOSCÚ, 10 sep (Reuters) -

El Kremlin rechazó el miércoles hacer comentarios sobre la declaración de Polonia de que había derribado drones rusos en el espacio aéreo polaco, diciendo que era un asunto del Ministerio de Defensa.

Polonia derribó el miércoles drones en su espacio aéreo con el respaldo de aviones militares de sus aliados de la OTAN, la primera vez que se sabe que un miembro de la alianza militar occidental ha efectuado disparos durante la guerra de Rusia en Ucrania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que era una provocación a gran escala y "lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial", aunque también dijo que no tenía "ninguna razón para creer que estamos al borde de la guerra".

Preguntado por los drones y las declaraciones de Tusk, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que "en este caso, no nos gustaría comentar nada al respecto. No es nuestra responsabilidad, es prerrogativa del Ministerio de Defensa".

Peskov dijo que el Kremlin no había recibido ninguna solicitud de contacto de Polonia, pero rechazó las acusaciones de la Unión Europea y la OTAN de que Rusia había llevado a cabo una provocación.

"Los dirigentes de la UE y la OTAN acusan a Rusia de provocaciones a diario. La mayoría de las veces, sin siquiera intentar presentar al menos algún tipo de argumento", dijo Peskov.

El Ministerio de Defensa no ha hecho hasta ahora ningún comentario sobre el incidente del dron en Polonia. (Información de Dmitry Antonov, Anastasia Teterevleva y Guy Faulconbridge; edición de Mark Trevelyan; editado en español por Irene Martínez)