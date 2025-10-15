Kremlin rechaza la afirmación de Trump de que el BRICS tiene como blanco el dólar

MOSCÚ, 15 oct (Reuters) -

El Kremlin dijo el miércoles que el grupo BRICS nunca ha tenido como objetivo a terceros países o sus monedas, rechazando la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el bloque fue diseñado para socavar el dólar.

Trump describió el martes al BRICS como "un ataque al dólar" y habló de su amenaza de imponer aranceles a sus miembros.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que el BRICS era una agrupación de países unidos por una visión compartida de cooperación y prosperidad. (Información de Gleb Stolyarov; escrito por Maxim Rodionov; edición de Andrew Osborn; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)