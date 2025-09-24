Kremlin rechaza las afirmaciones de Trump sobre la guerra en Ucrania

Por Andrew Osborn

MOSCÚ, 24 sep (Reuters) -

El Kremlin rechazó el miércoles los argumentos centrales del giro retórico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra en Ucrania, mientras nacionalistas y políticos reaccionaban con una mezcla de desafío y burla.

Trump dijo el martes que creía que Ucrania podía recuperar todo el territorio controlado por Rusia y que Kiev debía actuar ahora que Moscú se enfrentaba a "grandes" problemas económicos, en un repentino y llamativo giro retórico a favor de Ucrania.

El Kremlin replicó que la economía rusa era estable, a pesar de los problemas en algunos sectores causados por las sanciones, y que el lento avance de las fuerzas rusas en Ucrania era parte de una estrategia deliberada y no un signo de debilidad.

RUSIA RECHAZA EL COMENTARIO DE TRUMP SOBRE EL "TIGRE DE PAPEL"

"Rusia no es un tigre, sino que se asocia más con un oso", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista con la emisora de radio RBC, después de que Trump llamara a Rusia "tigre de papel".

"Los osos de papel no existen".

Aunque enfadados por lo que consideraban una retórica insultante de Trump, los nacionalistas rusos y los conocedores de la política interpretaron su cambio de postura como una señal de que se lavaba las manos en la guerra de Ucrania tras sus intentos infructuosos y poco realistas de negociar un rápido acuerdo de paz.

Señalaron que no había prometido más ayuda de Estados Unidos a Kiev, sino que había puesto la responsabilidad directamente en la propia Ucrania y en la Unión Europea.

"Sí, Trump habló de repente al mundo de su amor por Ucrania. Esperaba que 'recuperara los territorios que tenía en 1991 y, quién sabe, tal vez incluso fuera más allá", dijo Konstantin Malofeyev, magnate ultranacionalista e influyente político.

"Pero lo principal (...) es que Estados Unidos se lava las manos. La Unión Europea pagará por todo.

Para decirlo de forma aún más sencilla: Trump ha enviado a Ucrania a luchar contra Rusia junto a Europa mientras compra armas a Estados Unidos.

MINISTRO DE EXTERIORES EXPONDRÁ LA POSTURA DE RUSIA EL MIÉRCOLES

Peskov, portavoz del Kremlin, reconoció el cambio en la retórica de Trump a favor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien Trump se reunió el martes, pero dijo que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mantendría conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, más tarde el miércoles y expondría la postura de Rusia.

Peskov dijo que no había problemas con la estabilidad macroeconómica y rechazó las críticas de Trump a los militares rusos después de que el presidente estadounidense dijera que Moscú había estado luchando "sin rumbo" en Ucrania.

Los avances graduales de Rusia en Ucrania fueron el resultado de lo que llamó una estrategia bien pensada.

"Avanzamos con mucho cuidado para minimizar las pérdidas y no destruir nuestro potencial ofensivo", dijo Peskov.

Dmitri Rogozin, un senador que ha luchado en Ucrania, dijo que Trump estaba tratando de crear problemas.

"Su retórica es tan indigna que es difícil imaginar que alguien como él siga en el cargo de presidente de una gran potencia", escribió Rogozin en la mensajería Telegram.

Margarita Simonyan, una de las principales ejecutivas de los medios de comunicación estatales rusos, comparó a Trump con un tarotista que promete a su cliente, Ucrania, lo imposible cuando habla de que Kiev podrá recuperar territorio.

"Trump debuta como el tarotista que le dice a la señora tres veces divorciada que, después de todo, va a conocer a ese príncipe multimillonario, siempre y cuando compre los cristales mágicos", escribió Simonyan en la red social X. (Información de Andrew Osborn; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)