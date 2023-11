(Actualiza con respuesta del Kremlin, cambia redacción)

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 3 nov (Reuters) - El Kremlin rechazó el viernes un artículo del Wall Street Journal que señaló que los servicios de inteligencia estadounidenses creen que el grupo mercenario ruso Wagner planea suministrar a Hezbolá un sistema de defensa antiaérea, afirmando que tales rumores carecen de fundamento.

"Ya hemos dicho que, de hecho, tal grupo (Wagner) no existe", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando se le preguntó sobre el informe, que citaba a funcionarios estadounidenses no identificados diciendo que la inteligencia del país cree que Wagner planea tal transferencia.

"Todas estas elucubraciones, por regla general, no se basan en nada y carecen de fundamento", dijo Peskov, cuando se le preguntó por el informe.

"Hay canales de comunicación de emergencia entre los ejércitos (ruso y estadounidense), y si hay preocupaciones reales sobre algo, ellos (los estadounidenses) siempre pueden transmitirlas a nuestros militares".

En su informe, el Wall Street Journal afirma que Wagner tiene previsto suministrar el sistema Pantsir-S1, conocido por la OTAN como SA-22, que utiliza misiles antiaéreos y cañones de defensa aérea para interceptar aviones.

El Grupo Wagner, que fue financiado por el Estado ruso y ha quedado firmemente bajo el control del Kremlin desde que su antiguo líder, Yevgeny Prigozhin, lanzó un motín abortado en junio, no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

Putin y el Kremlin han dicho en repetidas ocasiones que no hay base legal para Wagner en virtud de la ley, que prohíbe los grupos mercenarios dentro de Rusia, aunque a finales de septiembre se vio a Putin con uno de los excomandantes de mayor rango del grupo.

Un funcionario estadounidense no identificado, que fue citado por el Wall Street Journal, dijo que Washington no había confirmado el envío del sistema de defensa antiaérea. Pero los funcionarios estadounidenses están siguiendo las conversaciones en las que participan Wagner y Hezbolá, según el diario.

El Wall Street Journal dijo que el sistema Pantsir se proporcionaría a Hezbolá a través de Siria, donde Rusia apuntaló al presidente Bashar al-Assad desde el inicio de la guerra civil en el país en 2015.

El futuro de Wagner no está claro desde el motín de junio y la muerte de Prigozhin en un accidente aéreo en agosto.

Preguntado por los informes rusos no verificados de que el hijo de 25 años de Prigozhin, Pavel, se había convertido en el líder de Wagner, Peskov dijo: "No es una cuestión para nosotros, no es nuestro tema y no tenemos ninguna información al respecto". (Reporte de Guy Faulconbridge; Edición de Christina Fincher; Editado en español por Flora Gómez)