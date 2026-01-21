Kristen Bell regresa como anfitriona de los Premios del Sindicato de Actores

LOS ANGELES (AP) — Kristen Bell regresará como presentadora de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (conocidos anteriormente como Premios SAG) por tercera vez.

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio, que presenta los premios anuales, anunció el miércoles que Bell será la maestra de ceremonias de los premios del 1 de marzo. Aunque la ceremonia a menudo ha transcurrido sin un presentador, Bell fue su primera anfitriona en 2018 y regresó nuevamente el año pasado.

Bell afirmó en un comunicado: "He disfrutado presentando el espectáculo cada vez, así que fue una decisión fácil volver por tercera vez. Lo que más me emociona es el hecho de que haré lo que todo actor sabe hacer mejor... cantar".

Netflix transmitirá nuevamente en vivo los premios desde el Shrine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles.

"One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") lidera todas las nominaciones con siete menciones, incluyendo mejor elenco. Los otros nominados para el premio principal del sindicato son: “Sinners” ("Pecadores"), "Hamnet", "Marty Supreme" ("Marty Supremo") y "Frankenstein".

“Tener a Kristen de regreso como presentadora se siente como dar la bienvenida a un miembro de la familia. Uno con el que realmente quieres pasar el rato”, dijo Jon Brockett, productor ejecutivo de los premios.