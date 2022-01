Kroos: "Quiero terminar mi carrera en el Real Madrid y así sucederá"

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha reconocido este lunes que quiere "terminar" a su carrera futbolística en el conjunto blanco y que "así sucederá", por lo que se mostró flexible de cara a una posible renovación.

"Elegí deliberadamente el periodo del contrato cuando lo amplié por última vez, porque entonces tendría 33 años y esa sería una buena edad para pensar en cómo seguir. No necesito darle vueltas", afirmó Kroos al canal de televisión Sky.

El alemán, campeón mundial en Brasil 2014, explicó cómo se encuentra en su octava temporada en el equipo madridista. "Esto es una relación increíble, que no pondría nunca en juego por algún tipo de especulación, y creo que es el caso de ambos lados", indicó.

En ese sentido, remarcó que su comunicación al respecto fue muy clara. "Quiero terminar mi carrera aquí y así sucederá", sentenció, aunque aclaró que no puede precisar aún si eso será en 2023 o un poco después. "No nos estresaremos demasiado por eso. Sé lo que tengo en el club y ellos saben lo que encuentran en mí. En algún momento nos acercaremos de manera relajada", puntualizó.

"Todavía me siento plenamente, pero hay que: a) adaptarse al nivel, b) el cuerpo debe acompañar y c) también debe estar el deseo. Y cuando todo eso esté, nos sentaremos en algún momento a conversar y, si no, todavía tengo contrato hasta 2023", finalizó.