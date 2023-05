Kroos: "Es imposible estar más motivados de lo que ya lo estamos"

El centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, aseguró este lunes que "es imposible estar más motivado" de lo que ya lo está la plantilla madridista para las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City, al mismo tiempo que respondió a los que auguran un triunfo claro de los ingleses en el cruce, recordando que "el año pasado fue lo mismo", cuando "casi nadie esperaba" que los merengues levantarían la 'Decimocuarta'.

"Hace un año fue lo mismo, casi nadie esperaba que ganaríamos la Champions y pasaríamos las semifinales, y lo hicimos. No nos afecta ni nos motiva mucho más, porque es imposible estar más motivado de lo que estamos ya", analizó el mediocentro alemán en la rueda de prensa previa al duelo de ida de la semifinal continental ante el conjunto inglés en el Santiago Bernabéu.

Para Kroos, las "claves" para viajar a Manchester con un resultado positivo son "jugar bien, meter goles y estar bien en defensa". "Es un equipo que mete tres goles por partido. En casa, iremos con la idea de atacar, hemos jugado muchos partidos así, por lo que confiamos también en nuestra experiencia, que es importante en este tipo de partidos", explicó el centrocampista sobre la importancia del 'ADN' blanco en una competición en la que defienden título.

"No sé si ha sido el equipo mas complicado de ganar. Hemos jugado muchas eliminatorias contra muchos equipos de calidad, nos han ganado también. Recuerdo el 1-4 ante el Ajax. Seguro que no es fácil ganar al City de Pep (Guardiola)", afirmó sobre si es el equipo más difícil de ganar al que se han enfrentado.

Kroos subrayó que "los equipos de Guardiola siempre juegan su fútbol" y "tienen su idea", aunque busquen "cosas para mejorar", también forma de fichajes, en referencia a Erling Haaland. "Es un jugador diferente, ha marcado 51 goles esta temporada, no ha funcionado mal la relación Guardiola-Haaland", ironizó.

"No sé si estarán más motivados, tienen el objetivo de ganar la Champions. Y es normal, porque casi todos sus jugadores no la han ganado. Espero el mismo nivel de motivación", agregó.

"vinicius merece más protección de los árbitros"

A nivel personal, en una temporada en la que ha alternado las posiciones de interior y pivote mas que nunca, explicó las diferencias entre ambas demarcaciones. "Me siento muy cómodo jugando de pivote, de interior sabes que si pierdes el balón, hay gente detrás que lo pueden arreglar. De '6' tienes más compromiso defensivo, piensas un poco más en lo que pasa si el equipo pierde el balón", expuso.

"Sin duda vamos a tener momentos en los que vamos a defender y correr detrás del balón. Yo he jugado de pivote contra Barça y Chelsea y ha salido bien. Yo siempre opino que defender es una cosa de equipo, todos juntos, es mi sensación", comentó sobre el modelo de juego.

Además, fue preguntado por Vinicius y sus encontronazos con los rivales y el público por cuestiones extradeportivas. "Es muy importante saber que todavía es muy joven. Es el jugador que marca las diferencias para nosotros esta temporada, y eso no es normal con 22 años. Nunca se ha lesionado, si preguntamos a los defensas dicen que es muy 'pesado', siempre busca el uno contra uno. Nos ha ayudado muchísimo con su calidad", destacó.

"Es joven y tiene que aprender a estar tranquilo y calmado, aunque a veces le provocan también y las decisiones de los árbitros no ayudan. Tiene que vivir con eso, por eso tiene que buscar la calma. Esto lo puede mejorar, pero también hay que decir que merece más protección de los árbitros. Muchas veces hay un clima antes de alguna acción que no ayuda a nadie. Este tipo de jugadores son los que quieren ver los aficionados, es un jugador fundamental para nosotros", puso en valor.

También aprovechó para criticar un calendario cargado de partidos, para el cual no han tenido en cuenta a los futbolistas, según el alemán, aunque insistió en que están "bien" físicamente. "Nunca voy a buscar excusas", resaltó. "Seguro que no nos va a faltar fuerza, mañana no vamos a estar cansados, son unas semifinales de Champions, no puedes estar cansado", añadió.

"Es una cosa que se puede mejorar en general. No es lo ideal tener dos partidos en tres días. No hemos tenido ayuda ni de aquí ni de fuera, pero no hay excusas. Es un tema que no es actual, yo lo dije hace años, es demasiada competición. Nadie quiere quitar competiciones porque sería menos dinero, pero a los jugadores no nos preguntan si estamos contentos con esto o no", lamentó.

Finalmente, dejó caer que renovará con el club blanco, ya que indicó que "todo va por buen camino". "No es mi trabajo hacer oficial algo, pero va muy bien. Esta todo claro, no tengo nada más que hablar con el club", apuntó, antes de valorar la entrada de grandes inversores en la industria del fútbol, argumentando que es "positivo" mientras no utilicen el dinero para "comprar un club para tratarlo como un juguete".

Europa Press