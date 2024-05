Kroos se despide emocionado de la afición del real madrid

Por Fernando Kallas

MADRID, 25 mayo (Reuters) - Toni Kroos se despidió emocionado de la afición del Real Madrid el sábado en un Santiago Bernabéu con las entradas agotadas. El centrocampista alemán jugó su último partido en casa tras una década extraordinaria en el club blanco.

El empate sin goles ante el Real Betis fue irrelevante, ya que el Real Madrid se proclamó campeón de Liga y se decidieron todos los puestos europeos de clasificación y descenso, por lo que la velada se centró en la celebración de Kroos, de 34 años.

Kroos, uno de los jugadores más laureados de la historia del Real Madrid, con 464 partidos y más de 20 trofeos, incluidas cuatro Copas de Europa, anunció que se retirará después de la Eurocopa de este año en su propio país.

Contuvo las lágrimas mientras caminaba hacia el campo a través de un pasillo formado por sus compañeros de equipo, que llevaban su dorsal número ocho, mientras los aficionados sostenían una bandera gigante con su cara y las palabras "Gracias, leyenda" que cubría la tribuna sur.

En el minuto 85, Kroos rompió a llorar cuando, tras recibir otra ovación al ser sustituido, abrazó a sus tres hijos, que lloraban en la banda.

El juego se detuvo durante varios minutos mientras Kroos abrazaba a cada uno de sus compañeros y a su entrenador. Tras el pitido final del árbitro, Kroos, su familia y sus compañeros dieron una vuelta de honor mientras los aficionados le dedicaban una serenata durante casi 30 minutos.

"Sólo puedo decir gracias al madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio", dijo Kroos a los periodistas. "Siempre me he sentido en casa en estos diez años, no podía pedir más, han sido diez años inolvidables".

"He estado fuerte hasta que he visto a mis niños, eso me ha matado", añadió Kroos.

El Real Madrid finalizó su campaña en LaLiga líder con 95 puntos, 13 más que su acérrimo rival, el Barcelona, segundo. El próximo sábado se enfrentará al Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones.

El técnico Carlo Ancelotti utilizó el partido como un ensayo general para la final de la Liga de Campeones, alineando a su equipo más probable para el partido contra el Dortmund.

El Real Madrid dominó y Dani Carvajal y Vinicius Jr. fallaron buenas ocasiones antes de que Ferland Mendy despejara un disparo en la línea de gol.

El guardameta Thibaut Courtois, en su cuarta titularidad tras recuperarse de una grave lesión de rodilla, realizó dos extraordinarias paradas a una mano para rechazar sendos disparos a bocajarro de Ayoze Pérez y Juan Miranda en la segunda parte. (Reporte de Fernando Kallas, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters