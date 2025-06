Kubica gana Le Mans con el equipo de Ferrari

15 jun (Reuters) - Ferrari ganó las 24 Horas de Le Mans por tercer año consecutivo el domingo, con el polaco Robert Kubica tomando la bandera a cuadros para el equipo cliente AF Corse en una tarde emocionante en el circuito de Sarthe.

El coche amarillo 83 del ex piloto de Fórmula 1, compartido con Yifei Ye, el primer ganador chino, y el británico Phil Hanson, cruzó la meta tras 387 vueltas en la 93ª edición de la carrera de resistencia francesa.

El Porsche Penske número 6 compartido por el francés Kevin Estre, el belga Laurens Vanthoor y el australiano Matt Campbell terminó segundo a 14,084 segundos.

El Ferrari rojo de fábrica número 51 de los ganadores de 2023 Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi y James Calado completó el podio, con los ganadores del año pasado Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen y Miguel Molina cuartos en el coche número 50.

"Por fin he conseguido ganar, y en Hypercar", dijo Kubica sobre su quinto intento, los tres primeros en la categoría LMP2 de segundo nivel, de convertirse en el primer ganador absoluto polaco desde que Le Mans se celebró por primera vez en 1923. "Gran trabajo de todos... no ha sido fácil pero nos lo merecíamos. Hemos sido rápidos, sólo algunos errores que no hemos podido evitar, pero así es Le Mans. "Contento por Ferrari: tres años seguidos con tres tripulaciones diferentes, coches diferentes. Enhorabuena a ellos, es increíble".

Ye, que se unió a Hanson en la entrada del coche en boxes, dijo que ganar era un sueño hecho realidad.

(Reportaje de Alan Baldwin en Montreal; Edición de David Holmes y Christian Radnedge)