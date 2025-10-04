Kudus anota su primer gol con el Tottenham en victoria 2-1 sobre Leeds

Mohammed Kudus anotó su primer gol con el Tottenham para que el equipo de Thomas Frank se colocara entre los primeros puestos de la Liga Premier.

El Tottenham aseguró la victoria el sábado 2-1 sobre el Leeds con el tanto de Kudus en el complemento. Con este resultado los Spurs se movieron provisionalmente al segundo lugar de la clasificación.

Arsenal enfrenta más tarde al West Ham con la oportunidad de moverse al primer lugar, antes del encuentro entre el líder Liverpool y Chelsea.

Los Spurs no han perdido en sus últimos siete duelos en todas las competencias y tienen sólo una derrota bajo el mando de Frank, quien asumió el cargo este verano.

Kudus fue uno de los grandes fichajes de Frank en la temporada baja —llegando desde West Ham— y el delantero produjo el momento decisivo en Elland Road cuando se internó desde la derecha y disparó a ras superando a Karl Darlow a los 57 minutos.

Los Spurs se adelantaron gracias a un tanto de Mathys Tel, cuyo disparo desviado se coló en la esquina superior a los 23 minutos.

Leeds, que estaba invicto en casa desde febrero, igualó a través de Noah Okafor desde corta distancia a los 34.

Tel cabeceó contra el travesaño antes del descanso.

