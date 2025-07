Kudus pasa del West Ham al Tottenham por US$74 millones

El Tottenham hizo oficial el viernes el fichaje del internacional ghanés de 24 años Mohammed Kudus, procedente del West Ham, por un montante estimado en US$74 millones.

Kudus cierra así su etapa con los Hammers, tras 80 partidos y 19 goles anotados desde que llegó en 2023 procedente del Ajax de Ámsterdam por 38 millones de libras (más de US$51 millones).

Este traspaso marca el inicio del nuevo proyecto del entrenador Thomas Frank, quien ha reemplazado en el banquillo de los Spurs a Ange Postecoglou.

La operación, que se habría cerrado en 55 millones de libras (US$74,7 millones) convierte a Kudus en el primer jugador desde 2011 que pasa del West Ham al Tottenham, dos clubes de Londres.

Kudus, 42 veces internacional con Ghana (12 goles), puede jugar como centrocampista ofensivo o como atacante.

"Siempre he querido jugar al más alto nivel", declaró Kudus. "He visto el número de talentos a los que (Frank) ha ayudado a convertirse en grandes jugadores y esa es una de las principales razones que me ha dado ganas de trabajar con él".

Los Spurs esperan también completar el fichaje de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), cuya cláusula de rescisión de 60 millones de libras (US$81,5 millones) ya habría sido activada, sin que el traspaso sea todavía oficial.

