Kuleba asegura que Ucrania no dará la espalda a Crimea en un intento por recuperar los "territorios ocupados"

El ministro de Exteriores de Ucrania pide a la ONU y Cruz Roja investigar las "ejecuciones bárbaras" en la cárcel de Elenovka

MADRID, 3 Ago. 2022 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha asegurado este miércoles que Kiev no dará la espalda a la península de Crimea ante la idea de ceder "territorios ocupados" ante las Fuerzas Armadas rusas y ha insistido en que "independientemente de lo que pase hay que seguir pensando de forma estratégica" en el marco de la invasión del territorio.

"Es importante no interrumpir las dinámicas del desarrollo de la plataforma de Crimea y llevar a cabo la cumbre por varias razones. Puede parecer que como hay guerra se puede posponer, pero queremos mandar un menaje claro: incluso a pesar de que el enemigo se acerca a Kiev de nuevo, en teoría, no vamos a renunciar a la idea de desocupar Crimea", ha matizado en una entrevista con la agencia de noticias Ukrinform.

"No importa lo que suceda ni cuán difícil sea. Tenemos que pensar así. Llegará el momento de desocupar nuestros territorios, y la plataforma de Crimea es un indicio de esto, justamente. No habrá un momento de la Historia en que no pensemos en recuperar Crimea", ha aseverado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que en muchas zonas del país "existe la idea de que Crimea es, por supuesto, Ucrania". "Queremos confirmar nuevamente que esto es así", ha puntualizado en relación con la cumbre, prevista para el próximo 23 de agosto.

Si bien ha admitido cierta "fatiga" en el marco de la guerra con Rusia, Kuleba ha dicho estar convencido de que "tanto los ucranianos como los aliados son capaces de sobrellevarlo".

Sobre la posibilidad de que Rusia lleve a cabo varios referéndum de adhesión de cara al invierno en zonas ocupadas, ha amenazado con "consecuencias irreparables". "Tenemos que trabajar cada día para evitar que Rusia haga algo, hay que cambiar la lógica", ha dicho antes de expresar su gratitud a Estados Unidos por defender al país y abordar el problema de estas consultas. "Hay que centrarse en la prevención", ha incidido.

Relaciones con bielorrusia

En este sentido, ha lamentado que las autoridades, que no han roto las relaciones diplomáticas con Bielorrusia, carecen de expectativas sobre la postura de Minsk respecto a la guerra. "No nos hacemos ilusiones. (...) Lo he dicho otras veces, si las fuerzas bielorrusas entran en territorio ucraniano enviaré una propuesta de ruptura de relaciones diplomáticas", ha confirmado.

No obstante, ha reconocido que "el hecho de que los cazas rusos sobrevuelen Bielorrusia es nuestro día a día". "Quiero recordar que Bielorrusia es cómplice del crimen que supone la agresión contra Ucrania, de eso no me cabe duda. Por eso no hay excusas", ha añadido.

Kuleba ha destacado así la "evolución positiva" en la postura de la comunidad internacional: "Es difícil para ellos, primero porque Europa se ha construido en torno a la idea de la victoria, y segundo porque la derrota de Rusia simplemente no entra en sus cabezas".

"Es demasiado grande, demasiado poderosa, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con un botón nuclear, con (Fiodor) Dostoievski, el ballet...", ha manifestado. "Se han formado una imagen de Rusia y han vivido con ella. Ahora llega Ucrania y dice que no hay forma de que todos salgamos ganando. Alguien tendrá que perder. Los escritores y el ballet no tienen utilidad aquí, estamos hablando de un Estado bárbaro en las fronteras de Europa, que trata de destruirnos a todos", ha puntualizado.

Sin embargo, ha asegurado que Occidente "sigue considerando que Rusia solo ha atacado Ucrania y no a toda Europa". "La crisis del gas en Europa comenzó a finales de año. Los precios han ido aumentando desde que los primeros misiles cayeron sobre Kiev. La culpa es de las acciones de Rusia", ha sostenido.

Además, ha resaltado que es necesario establecer un tribunal que sitúe al presidente ruso, Vladimir Putin, como "responsable de crímenes y de ordenar el asesinato de miles de personas".

"Algunos socios dicen que no es necesario crear un tribunal porque tenemos el Tribunal Penal Internacional, pero creo que es importante", ha destacado Kuleba, que ha asegurado que existe un "egoísmo institucional". "Pedimos a todas las organizaciones y Estados apoyan la creación de un tribunal especial porque estos crímenes se han cometido y deben ser llevados ante la Justicia", ha explicado.

Bombardeo de elenovka

Sobre el bombardeo que tuvo lugar la semana pasada contra la cárcel de Elenovka, donde murieron medio centenar de prisioneros de guerra ucranianos, ha instado a Naciones Unidas y el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) a abrir una investigación sobre la "ejecución bárbara" de personas.

"Aunque ya sentían algún tipo de responsabilidad respecto a los ciudadanos ucranianos, lo sucedido en Elenovka ha aumentado esta percepción por parte de la ONU y el CICR. Los comentarios que hicimos al respecto no eran emocionales; queremos una investigación independiente y castigaremos a todos aquellos que participaron en el crimen atroz", ha afirmado.

En este sentido, ha pedido a todas las partes trabajar y "hacer lo necesario". No obstante, ha admitido que para las organizaciones será difícil acceder a la zona e investigar lo sucedido sin el permiso de Rusia dado que "no pueden aparecer en Elenovka a la fuerza".

"Estamos supervisando los avances en la zona para tratar de presionar en la dirección correcta", ha subrayado en relación al ataque, que dejó también más de 70 heridos.

Rusia, por su parte, ya ha pedido a los expertos de la ONU y el CICR investigar el bombardeo ocurrido contra la cárcel, del que Kiev y Moscú se responsabilizan mutuamente. Tras estas declaraciones, Naciones Unidas tiene vía libre en principio para investigar lo sucedido, dado que ya se cumple la condición planteada por el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, quien confirmó la disposición de la institución internacional para investigar lo sucedido siempre y cuando "ambas partes" en conflicto "dieran su permiso".

Por otra parte, Kuleba ha aplaudido el acuerdo con Rusia mediado por Turquía y la ONU para exportar grano desde los puertos ucranianos y ha destacado que la intervención de estos dos actores "suele funcionar a pesar de las dificultades". "Esperemos que siga siendo así", ha indicado.

No obstante, ha alertado que no se siente tan "optimista" ante la posibilidad de lograr un acuerdo fronterizo con Rusia. "La exportación de alimentos desde Ucrania salva al mundo del hambre y el aumento de los precios. Ucrania ha sido siempre un aliado en el que confiar y estamos esforzándonos para mantener este estatus a pesar del bloqueo ruso", ha continuado antes de matizar que las exportaciones de grano "son una señal a todos los amigos de Oriente Próximo, África y Asia, a los que no abandonaremos".